Gouka krijgt appjes over opvallend Feyenoord-gerucht: 'Mensen moeten er vooral om lachen, maar dat zou ik niet doen'

Feyenoord maakt indruk in de groepsfase van de Champions League en dat is niet onopgemerkt gebleven in Spanje. Waar eerder al in verband werd gebracht met FC Barcelona, schijnt nu ook zich bij de regerend kampioen van Spanje in de kijker te hebben gespeeld. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad kreeg al wat appjes over de vermeende belangstelling van FC Barcelona voor Wieffer. Volgens Gouka valt het niet uit te sluiten dat de Catalanen daadwerkelijk een poging gaan wagen.

FC Barcelona zou in Wieffer een mogelijke opvolger van Sergio Busquets op het middenveld zien. De routinier maakte een paar maanden geleden bekend dat hij na het afgelopen seizoen zou vertrekken bij de club waar hij zoveel successen heeft beleefd. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández had Busquets graag nog een jaar tot zijn beschikking gehad, maar slaagde er niet in de voormalig international om te praten. Busquets vertrok naar Inter Miami en liet een groot gat achter in Barcelona. De Catalanen haalden met Oriol Romeu weliswaar een verdedigende middenvelder, maar het gemis van Busquets doet zich nog altijd voelen.

Volgens Sport ziet FC Barcelona in Wieffer een speler die het gat dat Busquets heeft achtergelaten eventueel zou kunnen opvullen. De regerend kampioen van Spanje zou Wieffer op het verlanglijstje hebben gezet voor komende zomer. De middenvelder van Feyenoord en het Nederlandse elftal verscheen donderdag nog op de voorpagina van de sportkrant. “Ja, wel wat”, reageert Gouka in de Voetbalpodcast van het AD op de vraag of hij al appjes heeft ontvangen over FC Barcelona en Wieffer. Gouka vertelt dat er ook mensen zijn die er vooral om moeten lachen. “Dat vind ik dan ook wel weer lachen. Het is allemaal gebaseerd op een Spaanse krant. Maar goed, het feit dat je naam daarin wordt gelinkt aan FC Barcelona geeft aan dat je het goed doet.”

Wieffer heeft zich het afgelopen jaar uitstekend ontwikkeld. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 na de promotie met Excelsior de overstap naar Feyenoord en groeide in de tweede seizoenshelft uit tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Arne Slot. “Om Wieffer is wel vaker gelachen, dus dat zou ik niet meer hardop doen”, zegt Gouka, die de vermeende Catalaanse interesse helemaal niet zo gek vindt. Zeker niet als hij kijkt naar de transfer van Tijjani Reijnders naar AC Milan. “Ik sprak van de week met Reijnders en hij zei letterlijk dat er mensen waren die dachten dat hij bij AC Milan op de bank zou zitten. Maar hij had een heel uitgekiemd plan te horen gekregen van die club. Zo werkten ze vroeger ook al, maar nu nóg meer.”

“Als ze precies zo’n type zoeken, ze iemand een jaar lang volgen en denken dat hij precies in het systeem past, dan zou het kunnen. Ik denk dat het bij Wieffer ook niet uitgesloten is, al is FC Barcelona natuurlijk de top”, vervolgt Gouka. “Maar AC Milan was voor Reijnders ook de top, dus je weet het nooit. Maar nogmaals: het is een bericht van een Spaanse krant en hier in Nederland is er geen enkele bevestiging. Zij hebben misschien betere informatie dan wij op dat vlak.” Dat Wieffer op de voorpagina verscheen, houdt de gemoederen in ieder geval bezig. Volgens Sport is de middenvelder zeker niet onbetaalbaar. “Wieffer is in principe niet de duurste speler. Hij komt van Excelsior, heeft een klein contract. Dat is verlengd, dus er moet echt wel wat betaald worden. Maar zeker geen zestig miljoen euro”, aldus Gouka.