Grote onrust bij Tsjechië: stappend drietal naar huis gestuurd voorafgaand aan cruciaal duel

De nationale ploeg van Tsjechië beleeft bepaald geen vlekkeloze aanloop naar het cruciale EK-kwalificatieduel bij Moldavië. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy heeft tegen de enige overgebleven concurrent minimaal een punt nodig om zich te verzekeren van deelname aan het eindtoernooi in Duitsland van komende zomer, maar drie internationals gingen zaterdagavond - tegen alle regels in - doodleuk op stap en zijn daarom naar huis gestuurd.

Het gaat om Vladimir Coufal (West Ham United), Jakub Brabec (Aris Thessaloniki) en Jan Kuchta (Sparta Praag). Vrijdag stond het drietal nog in de basis in het uitduel bij Polen, dat in Warschau op een 1-1 gelijkspel werd gehouden. Zaterdag besloten zij echter het nachtleven op te zoeken, tot onbegrip van de Tsjechische voetbalbond. "Drie spelers hebben de interne regels van de nationale ploeg fundamenteel geschonden", schrijft de bond in een verklaring. "Het management van de ploeg heeft dan ook besloten dat zijn de ploeg onmiddellijk moeten verlaten."

Artikel gaat verder onder video

De Tsjechische ploeg kwam zaterdag aan in de stad Olomouc, waar het duel met de Moldaviërs wordt gespeeld. De ploeg benutte de avond om koffie te drinken in de stad en handtekeningen uitdelen aan de fans. Daarna was het de bedoeling dat de selectie zou gaan rusten, maar het drietal besloot het spelershotel te verlaten en werd volgens Tsjechische media tot in de vroege uurtjes alcohol drinkend gezien in het nachtleven.

Tsjechië staat met nog één wedstrijd te spelen tweede in groep E, twee punten achter Albanië dat zich eerder al wist te plaatsen voor het eindtoernooi. Bij winst op de Moldaviërs zouden de Tsjechen nog over de concurrent heen kunnen wippen en de groepszege kunnen opeisen, maar dan moeten de Albaniërs wel verliezen van het bescheiden Faeröer. Bij een gelijkspel blijft Tsjechië verzekerd van de tweede plek, terwijl een verlies zou betekenen dat de ploeg het EK-ticket moet afstaan aan Moldavië.