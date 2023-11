Bondscoach Tsjechië komt na EK-kwalificatie met zeer opvallende mededeling

Tsjechië kan een dag na het veiligstellen van kwalificatie voor het EK in Duitsland op zoek naar een nieuwe bondscoach. Jaroslav Silhavy besluit ondanks de plaatsing voor de eindronde dat het moment daar is om na vijf jaar zijn afscheid aan te kondigen.

De Tsjechen hadden in het afsluitende kwalificatieduel met Moldavië voldoende aan een punt om de tickets voor Duitsland te kunnen boeken, en slaagden daar met vlag en wimpel voor. In Olomouc stond na negentig minuten een 3-0 zege op het bord door treffers van David Doudera, Tomas Chory en Tomas Soucek. Daardoor mogen de Tsjechen zich opnieuw opmaken voor de EK-eindronde. Bij de vorige editie, in 2021, werd het Nederlands elftal van toenmalig bondscoach Frank de Boer nog door Silhavy en zijn ploeg uitgeschakeld in de achtste finale.

Artikel gaat verder onder video

Het toernooi in Duitsland maakt Silhavy dus echter niet meer mee. Dat besluit had hij naar eigen zeggen al vóór de beslissende wedstrijd tegen Moldavië genomen. Als reden verwijst hij onder meer naar de grote druk die hij voelt vanuit het land en de kritiek die hij regelmatig over zich heen kreeg. Bovendien werd de voorbereiding op het duel met Moldavië verstoord omdat drie internationals op zaterdagavond tot in de late uurtjes op stap gingen en voor straf subiet uit de selectie werden verwijderd.

"Ook al zijn we nu gelukkig, toch hadden we voor de wedstrijd al beslist dat we niet verder zouden gaan", wordt Silhavy geciteerd door Tsjechische media. "De druk was enorm, ik begreep soms zelf niet hoe dat kon", besluit hij.