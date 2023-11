Hancko reageert op bijzondere uitspraken Sneijder: 'Volgens mij is dat nog nooit gebeurd'

Als het aan Wesley Sneijder ligt, kan de KNVB de kampioensschaal net zo goed nu al uitreiken aan PSV. De Eindhovenaren wonnen hun eerste dertien wedstrijden in de Eredivisie en de oud-voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale is ervan overtuigd dat ze niet zijn te stoppen. Ook niet door Feyenoord? houdt de moed er ook na de nederlaag tegen Atlético Madrid in en is het in ieder geval niet eens met de uitspraken van Sneijder.

Feyenoord was bij aanvang van dit seizoen de gedoodverfde favoriet voor de landstitel, maar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal toonde PSV al aan een geduchte concurrent te zijn. Sterker nog, de Eindhovenaren legden in De Kuip beslag op de eerste prijs van dit seizoen en hebben in de Eredivisie al een voorsprong van zeven punten. “PSV is niet te stoppen. Bij deze mogen we ze feliciteren”, zei Sneijder maandagavond dan ook in Veronica Offside. “PSV gaat niet zo snel wedstrijden verliezen. Zondag moeten ze tegen Feyenoord, maar als ik hen zie spelen denk ik niet: dat loopt allemaal gesmeerd. Santiago Giménez schoot er dan wel drie in, maar PSV geeft gewoon vrij weinig weg.”

Hancko werd dinsdagavond na het duel met Atlético Madrid in de Champions League gevraagd naar de uitspraken van Sneijder. Feyenoord kreeg in de eigen Kuip een flinke domper te verwerken. De formatie van coach Arne Slot verloor met 1-3 en is daardoor definitief uitgespeeld in de Champions League. Geen ideale generale repetitie voor de kraker tegen PSV, maar Hancko blijft strijdvaardig. “We zullen zien. Ze doen het fantastisch in de Eredivisie, wonnen gewoon alle wedstrijden. Dat is knap”, is de verdediger in het Algemeen Dagblad lovend over PSV. “Maar volgens mij is er nog nooit een elftal kampioen geworden in november. We gaan er zondag voor.”

Feyenoord sluit de uiteindelijk teleurstellend verlopen campagne in de Champions League over twee weken af met een uitwedstrijd tegen Celtic, maar volgens Hancko staat over een paar dagen in De Kuip al het volgende duel in het miljardenbal op het programma. “Feyenoord - PSV wordt eigenlijk onze zesde wedstrijd in de Champions League. Ook PSV is van dat niveau, dus zo kun je er gerust naar kijken. Dan krijgen we Celtic nog en moeten we door in de Europa League. Daar kunnen we echt nog mooie dingen laten zien”, aldus Hancko.

Ook Timber blijft vol vertrouwen

De nederlaag tegen Atlético Madrid en daarmee uitschakeling in het miljardenbal zal ongetwijfeld hard zijn aangekomen bij Feyenoord, maar evenals Hancko is Quinten Timber niet van plan er met de pakken bij neer te gaan zitten. “We gaan weer door, zo werkt het. We spelen tegen PSV, die wedstrijd moeten we gewoon winnen. Als ik erover praat, word ik alweer heet”, wordt de middenvelder geciteerd door het dagblad. “We willen die wedstrijden winnen. We hebben een goede Champions League-campagne gehad, maar we liggen er wel uit. Atlético was niet eens een maat te groot, maar het was gewoon niet goed genoeg. En de jongens die tegen Atlético eigen doelpunten hebben gemaakt? Dat kan iedereen gebeuren. Zondag zullen ze er weer staan.”