Hans Kraay: 'Ik heb Steijn gesproken toen de camera's uit stonden. Hij zei...'

Hans Kraay junior is bijzonder gecharmeerd van . De analist van ESPN weet dat hij niet de enige is die daar zo over denkt: Hato mocht dinsdag debuteren voor het Nederlands elftal en kreeg al vroeg in het huidige voetbalseizoen het vertrouwen van de inmiddels ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn.

“Wat een ongelooflijk leuke jongen is dit”, zegt Kraay na het zien van een interview van Hato. “Hij is koel, in control, zowel op als buiten het veld. Toen Maurice Steijn nog trainer was bij Ajax, heb ik Maurice een keer gesproken toen de camera uit was. Hij zei: ‘Wat ik het allerknapste vind bij ons, is Hato. En dat heb ik ook tegen hem gezegd, ik heb gezegd dat hij voor mij een zekerheidje is.’ Dat vond ik mooi.”

Steijn liet al vroeg in het seizoen blijken in Hato te geloven, zo vertelde de trainer aan Kraay junior. “Steijn zei na een paar weken, toen Ajax helemaal niet goed speelde en heel veel blessures had, tegen Hato dat hij in hem gelooft. En deze jongen maakt het echt waar. Ik vind het ook best een beetje leuk voor Maurice Steijn.”

Met zijn 17 jaar en 259 dagen is Hato de op vier na jongste Oranje-speler ooit. De jongste was Jan van Breda Kolff (17 jaar en 74 dagen in 1911). Volgens Kraay heeft Hato veel kwaliteiten om de top te halen. “Hato heeft een geweldig linkerbeen, goede snelheid, een prachtige inspeelpass, weet precies wanneer hij moet instappen en wanneer niet. Hij heeft heel veel kwaliteiten van een goede verdediger."