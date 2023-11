Hartman verklapt aan Noa Vahle wat PSV'ers bij Oranje zeggen over titelstrijd

Feyenoord-verdediger richt zijn pijlen na de interlandbreak weer vol op zijn club, waarmee hij hoopt de landstitel van vorig seizoen te prolongeren. In gesprek met Noa Vahle onthult de linksback hoe er in de kleedkamer van het Nederlands elftal over de titelstrijd wordt gesproken door PSV'ers en .

Na twaalf speelronden staan de Rotterdammers tweede achter de Eindhovenaren. PSV liet nog geen enkel punt liggen, waardoor de achterstand al zeven punten bedraagt, wat Veerman en Schouten dan ook regelmatig onder de neus van Hartman wreven bij Oranje: "Zij denken er vrij makkelijk over, Joey en Jerdy denken dat ze er al zijn. Dus dat is alleen maar goed", zegt de Feyenoorder breed lachend.

Waar Feyenoord de competitie zaterdag hervat met een uitwedstrijd tegen Excelsior, wacht PSV een bezoek aan FC Twente in Enschede. Hartman denkt dat het elftal van Bosz tegen de Tukkers de eerste nederlaag van het seizoen gaat lijden. De week daarop staat bovendien de onderlinge topper in Rotterdam op de rol: "Volgende week als ze naar De Kuip komen dan is het verschil vier en dan maken we het hopelijk één."