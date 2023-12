'Hij was meer een trainer die ervoor zichzelf was dan voor Ajax'

David Endt heeft absoluut geen hoge pet op van Martin Jol. De voormalig trainer van Ajax heeft een slechte indruk gemaakt op de voormalig perschef van de Amsterdammers, die bijna dertig jaar heeft gewerkt bij Ajax.

“Martin zal echt zijn best hebben gedaan, op zijn manier. Maar hij was veel meer een opportunist die ervoor zichzelf was dan dat hij er voor Ajax was”, blikte Endt terug op de periode onder Jol in de Football is Life-podcast. “Hij kwam zelden bij jeugdwedstrijden kijken. Dingen die helemaal ingebakken zitten in de cultuur van Ajax, maar hij had dat helemaal niet. Hij sloot mij ook buiten bij bepaalde dingen. Dat was in het begin even wennen.”

Over Louis van Gaal was Endt wel enorm lovend. “Een paar dagen na zijn aanstelling kwam hij naar me toe en vroeg of hij mij kon vertrouwen. ‘Ik wil jou dichterbij het team hebben, omdat ik zie hoe je met spelers omgaat. Ik wil iemand erbij hebben die zo’n rol kan spelen’, zei Louis. Dat was de eerste stap naar het teammanagement, dat bestond toen nog niet.”

Ook Frank de Boer maakte een goede indruk als opvolger van Jol. “Dat was een verademing. Want toen begreep je dat dit weer echt Ajax was. Dat zag je meteen in de eerste wedstrijd tegen AC Milan, die met 2-0 gewonnen werd. Wat Frank zei in de voorbespreking, was ook zo typerend. Hij legde uit hoe Milan ging spelen en hoe de spelers zich daar tegen op moesten gaan stellen. En daarna zei hij: ‘als jullie het niet meer weten, geef de bal maar Christian Eriksen, die doet er wel iets goeds mee’. Hoe mooi kan je het hebben? Dat je een jonge speler bent en je hebt een trainer die je op die manier vertrouwen geeft.”

Onder De Boer werd Ajax uiteindelijk weer kampioen. “Dit was het mooiste kampioenschap dat ik heb meegemaakt. Omdat er zoveel emotie bij zat. Er zat zo’n positieve stemming in die ploeg. Dat was ook te danken aan spelers binnen die ploeg, bijvoorbeeld Siem de Jong en Daley Blind. Maar ook Jan Vertonghen, die zorgde voor kracht en samenhorigheid. Ik vind dat een onvergetelijk, heel mooi en emotioneel kampioenschap.”