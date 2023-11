Hugo Borst vernietigt Ronald Koeman: ‘Wat bezielt hem?’

Hugo Borst heeft zich mateloos geërgerd aan de uitspraken van Ronald Koeman in het programma Rondo. De bondscoach van het Nederlands elftal ging live op televisie in op de prestaties van en vroeg zich hardop af ‘wat hij gedaan had bij clubs waar hij zat’. Deze woorden schoten in het verkeerde keelgat bij Borst.

“Dan vraag ik me af: wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest, als spits? En met alle respect, dat John Bosman nu de spitsentrainer wordt waar Brobbey naar uitkijkt… Hoe lang zit Brobbey al bij Ajax? Hij is tussendoor naar Leipzig gegaan, is teruggekomen, speelde niet… Als technische staf ga je dan toch ook extra je best doen?”, waren de harde woorden van Koeman bij Rondo.

Borst besteedt in zijn column voor het Algemeen Dagblad aandacht aan deze uitspraken. "Wat had Koeman bezield om in zijn functie van bondscoach spelers te gaan beoordelen op televisie?”, begint de analist. “Donderdag tegen Brighton raakte Brobbey met één trap twee palen. Tegen Almere City scoorde de weer goed spelende Brobbey niet. Wel twee assists. Hopelijk corrigeert Koeman zichzelf en stelt hij Brobbey op tegen Ierland en Gibraltar”, schrijft hij verder.

Ondanks een belangrijke Brobbey kon Ajax geen driepunter overhouden aan de wedstrijd tegen de promovendus. Door een weggegeven strafschop van Benjamin Tahirovic in de laatste minuut van het duel, kon Almere op 2-2 komen. Hierdoor is de winstreeks van Ajax in de Eredivisie alweer voorbij. De Amsterdammers bezetten momenteel de twaalfde plaats.