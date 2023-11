Ivanusec is onder de indruk: 'Nu ik met hem werk is hij nog nog beter dan ik dacht'

Luka Ivanusec is blij met zijn overstap naar Feyenoord en de samenwerking met trainer Arne Slot. De coach van de Rotterdammers n het type voetbal dat Feyenoord speelt waren belangrijke redenen voor de Kroaat om de overstap naar de regerend landskampioen te maken.

Ivanusec is van mening dat hij absoluut de goede keuze heeft gemaakt om deze zomer de overstap naar Feyenoord te maken. De buitenspeler merkte direct wel verschillen tussen het voetbal in Nederland en in Kroatië. "Los van de fysieke aanpak, zit het grote verschil qua voetbal ’m in de intensiteit. Bij Dinamo Zagreb speelden we goed voetbal, maar in een lager tempo. In de Eredivisie brengen alle teams energie, ze lopen veel meer, dus moet je dat zelf óók kunnen brengen om het verschil te maken", zegt Ivanusec in een uitgebreid interview met Voetbal International. De Kroaat is voorafgaand aan zijn komst door inspanningsfysiologen al geïnformeerd over het feit dat de Eredivisie na de Premier League geldt als de competitie met de hoogste intensiteit.

Met een hoge intensiteit wordt er ook al jaren gespeeld onder trainer Slot bij Feyenoord. De oefenmeester van de Rotterdammers heeft veel indruk gemaakt op de Kroatisch international: "Hij (Slot red.) bereidt ons zo goed voor op wedstrijden, dat dit een van de factoren is achter het succes. Voordat ik hier tekende hadden we veel gesprekken. Hij legde uit hoe Feyenoord speelde en wat mijn rol zou worden als ik zou komen. Steeds hielden we contact en dat zorgde er ook voor dat ik graag naar Feyenoord wilde. Nu ik met hem werk, durf ik te zeggen dat deze trainer nog beter is dan ik vooraf dacht", deelt Ivanusec een compliment uit aan zijn trainer. "Hij is zo duidelijk. Daarmee voelt het of iedere wedstrijd gemakkelijk gaat, omdat we weten wat we kunnen verwachten én wat we er zelf tegenover moeten stellen. We zijn voor ieder duel optimaal voorbereid."

Toch verloor Feyenoord onlangs op bezoek bij FC Twente na een zwakke vertoning in Enschede. Het was een groot contrast met het gewonnen duel van een paar dagen daarvoor tegen Lazio en Ivanusec denkt daar een oorzaak voor te hebben gevonden: " Onbewust waren we misschien wel een beetje té tevreden over wat we hadden laten zien op woensdag. Onbewust is er misschien tóch wat gemakzucht in geslopen bij ons", zegt de buitenspeler. Het was kostbaar puntverlies, want titelconcurrent PSV staat inmiddels zeven punten voor op de Rotterdamse club.