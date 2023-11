Jan Boskamp ziet boezemvriend in KKD: 'Wij zaten altijd met elkaar te kutten'

Peter Maes heeft in een interview met Voetbal International een boekje open gedaan over zijn vriendschappelijke band met Jan Boskamp. De trainer van Willem II en Boskamp kennen elkaar van hun tijd bij Anderlecht, waar ze elkaar leerden kennen.

“Daar was hij drie jaar mijn trainer. Ik was reservekeeper en we hadden eigenlijk een haat-liefdeverhouding”, blikt Maes terug. “We zaten altijd te kutten tegen elkaar, zowel positief en negatief. Er waren ook wel periodes dat ik enorm kwaad op hem was en ik hem drie of vier weken niet sprak. Uiteindelijk kwam het altijd wel weer goed. Zo leer je elkaar ook goed kennen”, gaat de Belg verder.

Artikel gaat verder onder video

Boskamp en Maes ‘wisselden veel van gedachten over voetbal’, en groeiden ‘met vallen en opstaan naar elkaar toe’, zo omschrijft de Willem II-trainer. Boskamp komt in december een wedstrijd van de Tricolores bijwonen. “Na zo'n wedstrijd zegt hij wel wat hij vindt. Hij benoemt de dingen zoals ze zijn. Hij is blij met hoe het tot nu toe gaat bij Willem II, maar hij ziet ook tekortkomingen en die benoemt hij ook”, zegt Maes.

Onder leiding van Maes is Willem II volledig opgeleefd. De Tilburgers begonnen moeizaam aan het seizoen, maar hebben door de Belg de weg naar boven gevonden. Op dit moment staat Willem II bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond werd Telstar met 1-5 naar de slachtbank geleid.