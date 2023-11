Jeroen Stekelenburg weet welke drie spelers nu al zeker zijn van plek in EK-selectie Oranje

Het wordt interessant om te zien welke keeper het doel van het Nederlands elftal verdedigt in de komende interlandperiode. Bondscoach Ronald Koeman nam (Brentford), (Brighton & Hove Albion) en (Feyenoord) op in zijn voorselectie; Bijlow is er voor het eerst sinds juni weer bij. De vraag is of de blessuregevoelige keeper meteen weer een basisplek krijgt.

Stekelenburg, Oranje-volger van de NOS, verwacht dat Koeman opnieuw voor Verbruggen zal kiezen. “Ik heb het gevoel dat Koeman voor Verbruggen blijft kiezen. Hij heeft weleens op een persconferentie gezegd dat het heel vervelend is dat Bijlow zo vaak geblesseerd is. Laat hem eerst maar eens een jaar fit zijn, want Koeman is helemaal klaar met dat gedoe en wisselen van keepers, dat merk je aan alles", zegt Stekelenburg bij Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Verbruggen had een basisplaats in de vorige wedstrijden tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) en Griekenland (0-1 zege). “Verbruggen heeft het twee keer gewoon goed gedaan in de vorige interlandperiode. Ik weet ook dat ze veel potentie in hem zien.” Voormalig bondscoach Guus Hiddink zou het begrijpen als de keuze weer valt op Verbruggen. “Je wilt constantheid hebben als bondscoach. Als je iedere twee interlands een ander moet opstellen, word je daar niet vrolijk van.”

Koeman wilde na zijn aanstelling een eind maken aan de keeperstombola bij Oranje, maar dat is niet gelukt. Mede door de vele blessures van Bijlow is het telkens weer de vraag wie onder de lat staat. Stekelenburg denkt echter te weten met welke drie keepers Koeman volgend jaar naar het EK wil. “De drie die er nu bij zitten, zijn denk ik de drie die zullen meegaan naar het EK.”