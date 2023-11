Joey Veerman moet hard lachen om interview van Quilindschy Hartman met Noa Vahle

heeft gelachen om het interview dat Feyenoord-verdediger begin deze week gaf aan Noa Vahle. De linksback van Feyenoord zei dat Veerman en diens PSV-ploeggenoot Jerdy Schouten ‘denken dat ze er al zijn’ in de titelrace in de Eredivisie.

Hartman trof Veerman en Schouten tijdens de interlandonderbreking bij het Nederlands elftal. De drie internationals trokken veel met elkaar op en spraken over de titelrace waarin Feyenoord en PSV verwikkeld zijn in de Eredivisie. “Ik moet zeggen: zij denken er vrij makkelijk over. Ja, ja: Joey en Jerdy denken dat ze er al zijn. Dus dat is alleen maar goed”, vertelde Hartman met een grote glimlach voor de camera van SBS6.

Het verschil tussen PSV en Feyenoord bedroeg tijdens de interlandonderbreking zeven punten in het voordeel van de Eindhovenaren. Volgende week treffen de twee titelrivalen elkaar in De Kuip. Hartman voorspelde tijdens het interview met Vahle dat PSV punten zou morsen op bezoek bij FC Twente. “Ik heb gezegd: volgende week als ze naar De Kuip komen is het verschil weer vier punten. En dan verkleinen we het gat hopelijk tot één punt.”

PSV maakte zaterdagavond echter geen fout op bezoek bij FC Twente: 0-3. Feyenoord won zelf met 2-4 bij Excelsior, waardoor het verschil tussen beide teams in aanloop naar de onderlinge ontmoeting van volgende week nog altijd zeven punten bedraagt.

Veerman blikte na afloop van FC Twente - PSV, waarin hij zelf het openingsdoelpunt maakte, op een persconferentie vooruit naar de topper tegen Feyenoord. Hij gaf aan tijdens de interlandperiode flink gedold te hebben met diverse collega-internationals van Feyenoord, waaronder Hartman. “Ik heb er heel veel zin in. Ik heb de afgelopen week veel met die gasten gezeten. De discussie was leuk afgelopen week. Er werd zeker gedold. Ik zag ook dat interview van Quilindschy”, refereert de middenvelder aan het gesprek dat de Feyenoord-back had met Vahle. “Dat was wel mooi, dat was gewoon grappig bedoeld van hem. Dat zei hij ook daarna. Nee, mooie gozer.”