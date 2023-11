Johan Derksen komt met bijzonder felle reactie op debuut van Leonne Stentler

Johan Derksen en René van der Gijp zijn niet onder de indruk van de bijdrage van Leonne Stentler bij Studio Sport Eredivisie. De voetbalanalist deed zondag een korte nabeschouwing van iedere Eredivisie-wedstrijd, waarin ze bijvoorbeeld een speler of een wedstrijdmoment uitlichtte.

Derksen had al geen hoge verwachtingen en is na de uitzending niet bijgedraaid. “Ze had een mooi nieuw broekpak gekocht. Voor de rest kwam er alleen maar middle of the road prietpraat uit. Niets nieuws. Waar ze over brabbelde, hadden we allemaal zelf wel gezien. Het is heel stijfjes. Een heel nette presentator en zo’n juffrouw op de achtergrond”, aldus de analist van Vandaag Inside.

Derksen mist de oude presentator van de samenvattingen. “Dan denk ik: zat Tom Egbers er maar weer. Als deze twee snuiters karakter hadden, zouden ze tegen hun baas moeten zeggen dat Tom Egbers terug moet. Die is voor jan lul weggestuurd. Maar nee, ze staan daar hijgerig. Dat meisje heeft in andere programma’s over het damesvoetbal nooit wat te melden. Waarom zou ze nu plotseling wel wat te melden hebben?”

Van der Gijp zegt dat Stentler op ‘een smurf’ leek. Hij vond de analyses ongemakkelijk. “Wat kun je in een minuutje toevoegen? Ze moeten er meteen mee stoppen, het heeft geen enkel nut of toegevoegde waarde. Kijkers willen de wedstrijden zien.” Eerder op de avond toonde Wim Kieft zich bij Veronica Offside al niet enthousiast. “Ze komt niet aan het woord. Ik heb meer het idee dat het voor het plaatje is. Laat haar dan echt aan het woord.”

Video: Johan Derksen over Leonne Stentler bij Studio Sport: 'Dan denk ik: zat Tom Egbers er maar weer'