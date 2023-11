'Kapitale fouten' ontdekt in onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Marc Overmars

Er zijn ‘kapitale fouten’ gemaakt in het door Bezemer & Schubad uitgevoerde externe onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars bij Ajax, zo meldt diens woordvoerder Frank Neervoort tegenover De Telegraaf. Neervoort onthult dat Overmars ‘geen enkele wijze in onderzoek is gekend’.

De oud-technisch directeur van Ajax werd twee weken geleden door de tuchtcommissie van het ISR voor twee jaar (waarvan één voorwaardelijk) geschorst. De straf heeft vooralsnog geen invloed op de werkzaamheden van Overmars bij Antwerp FC. Alleen in Nederland is de ‘td’ geschorst, tenzij de KNVB de uitspraak bij de FIFA meldt en zij de schorsing overneemt.

Ajax liet in 2022 een onderzoek starten door Bezemer & Schubad. Neervoort zegt dat de werkwijze van het bureau getuigt van onzorgvuldig onderzoek. De woordvoerder van Overmars geeft aan dat er in het onderzoek geen sprake was van wederhoor. “Het was nauwkeurig en feitelijk geweest als Overmars wél was geïnterviewd”, zegt Neervoort.

Het ISR stuurde een samenvatting van het Bezember & Schubad-rapport naar Neervoort. “Er stond dat het gedrag van Overmars wordt bevestigd door de vrouwen en dat Ajax een onveilige werkomgeving was voor vrouwen. Wat er precies wordt bevestigd en door wie, staat niet vermeld. Het is toch gek dat Overmars een onderzoek dat nota bene over hem gaat niet heeft ontvangen?”, vraagt Neervoort zich af. “Je vraagt je af wat er nu in dat rapport staat.”