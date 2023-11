Kieft verbijsterd: 'Ik begrijp niet waarom Koeman dit roept, werkelijk niet'

Wim Kieft vindt het onbegrijpelijk dat Ronald Koeman deze week forse kritiek uitte op . In het praatprogramma Rondo zette Koeman maandagavond vraagtekens bij de ontwikkeling van de spits en toonde zich ontevreden over de technische kwaliteiten van Brobbey.

Brobbey reageerde laconiek op de uitspraken, maar toch vindt Kieft ze niet slim van Koeman. “Ik begrijp niet waarom Koeman dat roept. Dat begrijp ik werkelijk niet. Daar help je die jongen toch niet mee, door het in het openbaar te zeggen?”, zegt de analist donderdagavond bij Veronica. Ook Kees Jansma vindt dat Koeman zijn kritiek in een persoonlijk gesprek had moeten uiten in plaats van in het openbaar.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben persoonlijk wel een beetje fan van Brobbey, omdat ik denk dat er veel ontwikkeling in zit”, zegt Jansma. “Hij is ijverig, wil alles doen, en hij heeft wat gebreken. Jeetje, ja, mag het alsjeblieft? Ik vind het een echte spits: snel, sterk, agressief… Zijn doelpunteninstinct moet hij nog verbeteren.” Volgens Kieft is doelpunteninstinct deels een kwaliteit die een spits ‘van nature’ heeft, maar toch is ook hij wel gecharmeerd van Brobbey.

“Hij bevalt me wel als spits”, zegt de voormalig spits van het Nederlands elftal. “Met name in de laatste weken is hij enorm gedreven en scherp. Dat geldt ook voor Berghuis en Bergwijn en dat zal Brobbey ook ten goede komen. Hij is niet superjong meer en heeft eigenlijk een paar jaar gemist in zijn ontwikkeling door zijn fysieke ongemakken. Maar hij is nu goed op weg, vind ik.”

Video: Kieft over kritiek van Koeman op Brobbey: 'Daar help je die jongen niet mee, zo in het openbaar'