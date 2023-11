Kijkers spreken schande tijdens Go Ahead Eagles - Vitesse: ‘De scheids moet hier ingrijpen’

Het veld waarop Go Ahead Eagles en Vitesse zaterdagavond tegen elkaar spelen in De Adelaarshorst is op sommige plekken onbespeelbaar. Dat ondervond ook al vroeg in de wedstrijd aan den lijve.

De 21-jarige aanvaller van Vitesse stond in de tiende minuut klaar om een hoekschop te nemen. Het veld rondom de cornervlag was door de hevige regenval in Deventer echter veranderd in een modderpoel, waardoor de hoekschop van Manhoef nog voordat deze het strafschopgebied van Go Ahead Eagles bereikte over de achterlijn belandde.

Artikel gaat verder onder video

“Je kunt de corners maar beter kort nemen, want anders is hoongelach hetgeen je ten deel valt”, reageert ESPN-commentaar Martijn van Zijtveld op het moment. Manhoef zelf was ogenschijnlijk verbijsterd door de wijze waarop de bal van zijn voet vertrok. De buitenspeler keek toen hij terugliep naar eigen helft vol afschuw naar het veld.

Ook op social media is er grote verbazing en afkeuring over de staat van het desbetreffende stuk veld. Sommige kijkers vragen zich zelfs af of scheidsrechter Erwin Blank niet moet ingrijpen, daar een gedeelte van het veld simpelweg onbespeelbaar is.