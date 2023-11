Koeman: 'Als hij zich blijft doorontwikkelen, komt hij bij Oranje'

Ronald Koeman koestert geen wrok richting . De middenvelder van Liverpool maakte zich niet populair bij de KNVB door in september af te zeggen voor Jong Oranje, maar is volgens Koeman nog altijd in beeld bij het grote Oranje.

Gravenberch zegde in september af voor twee EK-kwalificatiewedstrijden met Jong Oranje (tegen Moldavië en Nood-Macedonië). Vervolgens werd hij in oktober buiten de selectie gelaten voor de duels met Georgië en Gibraltar. Hoewel hij momenteel in goede vorm steekt bij Liverpool, zal Gravenberch ook niet in actie komen in de wedstrijden van Jong Oranje tegen Gibraltar en Zweden van respectievelijk 16 en 20 november.

Artikel gaat verder onder video

“Wij vonden het niet goed, maar het is verleden tijd”, maakt Koeman maandagavond duidelijk bij Rondo. “Ik heb hem de vorige keer ook gebeld, om te laten weten dat hij niet bij de voorselectie zat. Maar als hij zich blijft doorontwikkelen zoals hij dat nu doet, dan gaat hij bij het Nederlands elftal komen.”

Voor de komende interlands tegen Ierland (18 november) en Gibraltar (21 november) wil Koeman niet te veel ‘nieuwkomers’ oproepen ten opzichte van de vorige interlandperiode. “Ik heb gezegd dat ik dat in de komende periode zoveel mogelijk wil doen met de groep die het al heeft gedaan. We gaan ons kwalificeren. Dan heb je in maart oefenwedstrijden en in juni ook nog. Als Gravenberch wat meer gaat spelen, is hij absoluut in beeld. Bij Bayern was hij dat ook, maar speelde hij niet vaak. Dan is het niet logisch om hem te selecteren.”

Geen straf of wrok meer rondom 𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐜𝐡 🤝

'Als hij zich blijft doorontwikkelen zoals hij dat nu doet, dan gaat hij bij het Nederlands elftal komen'#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/AHogTUm0D8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2023