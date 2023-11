Koeman: 'Ik lig niet wakker van een wedstrijd in de Eredivisie'

heeft zich vooral in de Champions League laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder van PSV heeft zichzelf in de kijker gespeeld, maar deed dat vooral in het miljardenbal. De wedstrijden in de Eredivisie vindt de keuzeheer namelijk een stuk minder relevant voor speeltijd in Oranje.

Dat deed Koeman uit de doeken tijdens de persconferentie bij het Nederlands elftal. Voor Koeman is het niet nodig dat Schouten per se naar de Eredivisie is gekomen. “Als Bologna Champions League had gespeeld, dan had het niets uitgemaakt volgens mij”, wilde Koeman daar niet al te veel waarde aan hechten.

“Daar wil ik niet mee zeggen dat de Italiaanse competitie niet sterk is”, vervolgde Koeman. “Ik ben ooit een week in Italië geweest toen Memphis geblesseerd was. Toen ben ik bij een wedstrijd geweest van Rome om Kluivertje (Justin Kluivert, red.) te bekijken. Toen was Schouten van Bologna de beste man op het veld.”

Destijds maakte Koeman andere keuzes, gezien de bezetting van het middenveld. Nu Schouten zich bij PSV laat zien, is de situatie anders. “Hij is meer in beeld én op Champions League-niveau. Want ik lig niet wakker van een wedstrijd op nationaal niveau, waar PSV heel makkelijk wint. Ik kijk wel, maar dat vind ik niet de norm. Die ligt gedeeltelijk nationaal, maar vooral op Champions League-niveau.”

