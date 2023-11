Koeman maakt selectie voor laatste kwalificatieduels bekend: Schouten en Hato van de partij

Ronald Koeman heeft vrijdag zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal met Ierland en Gibraltar. Oranje heeft dankzij de overwinning op Griekenland in oktober nog maar één punt nodig om deelname aan het eindtoernooi in Duitsland volgende zomer veilig te stellen. Koeman heeft in zijn selectie voor het thuisduel met Ierland en het bezoek aan Gibraltar plek voor . Ook Jorrel Hato is van de partij.

De oproep voor Schouten is natuurlijk geen verrassing. De middenvelder maakte in de afgelopen transferwindow de overstap van Bologna naar PSV en groeide al snel uit tot een van de absolute uitblinkers in het elftal van trainer Peter Bosz. Velen hadden verwacht dat Schouten in oktober al bij het Nederlands elftal zou zitten, maar Koeman besloot toen om hem niet op te roepen voor de interlands tegen Frankrijk en Griekenland. De zomeraanwinst van PSV wordt nu dus wel beloond voor zijn uitstekende optredens in de afgelopen maanden. Schouten kwam tot dusver één keer eerder uit voor Oranje. Dat was op 8 juni 2022 in de uitwedstrijd tegen Wales in de Nations League. Schouten kreeg bij zijn debuut meteen een basisplaats van toenmalig trainer Louis van Gaal en deed 67 minuten mee.

Artikel gaat verder onder video

Waar de selectie van Schouten dus in de lijn der verwachting lag, is die van Hato een grote verrassing. De verdediger is dit seizoen weliswaar het enige lichtpuntje bij Ajax, maar debuteerde twee maanden geleden pas in Jong Oranje. Na het weekeinde mag hij zich dus voor het eerst melden bij het Nederlands elftal. Ook Justin Bijlow zal zijn opwachting maken in Zeist. De doelman moest de vorige interlandperiodes wegens blessureleed aan zich voorbij laten gaan. Tegenover de rentree van Schouten en Bijlow én het debuut van Hato staat de afwezigheid van Matthijs de Ligt, Ian Maatsen, Nick Olij én Micky van de Ven. Zij behoorden weliswaar tot de voorlopige selectie, maar ontbreken volgende week bij het Nederlands elftal. De Ligt raakte onlangs geblesseerd bij Bayern München en staat daardoor voorlopig aan de kant. Van de Ven viel maandag geblesseerd uit bij Tottenham Hotspur.

De volgende 25 spelers behoren tot de definitieve spelersgroep:

Nathan Aké (Manchester City), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Girona FC), Brian Brobbey (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Calvin Stengs (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) en Mats Wieffer (Feyenoord).

Hard op weg naar het EK in Duitsland

Van harte ging het weliswaar niet, maar het Nederlands elftal deed in oktober uitstekende zaken met het oog op het EK in Duitsland. De ploeg van Koeman was de EK-kwalificatiereeks belabberd gestart met een kansloze nederlaag in Frankrijk (4-0) en een moeizame overwinning op Gibraltar (3-0). In de finaleronde van de Nations League toonde Oranje geen herstel, waardoor men z'n hart vasthield voor de kwalificatieduels met Griekenland en Ierland in oktober. Die werden beide echter winnend afgesloten, waarna Oranje vorige maand - ondanks de 1-2 nederlaag tegen Frankrijk - een enorme stap zette richting deelname aan het eindtoernooi in het land van de oosterburen. Het Nederlands elftal won dankzij een late benutte strafschop door Virgil van Dijk met 0-1 in Griekenland en heeft daardoor nog één punt nodig om kwalificatie veilig te stellen.

Koeman en consorten zullen er echter alles aan gelegen zijn de laatste twee kwalificatiewedstrijden winnend af te sluiten. Niet alleen om de kwalificatie én het kalenderjaar goed af te sluiten, maar ook met het oog op de potindeling voor de loting voor de groepsfase van het EK in Duitsland. Het Nederlands elftal haalde twaalf punten uit de eerste zes wedstrijden en zat daarmee in oktober virtueel in pot 3. Mocht daar geen verandering in komen, dan moeten Koeman en zijn selectie vrezen voor een loodzware loting.