Virtuele potindeling EK 2024: loodzware loting dreigt voor Oranje en Koeman

Het moet wel heel gek lopen wil het Nederlands elftal zich in november niet verzekeren van deelname aan het Europees Kampioenschap van volgend jaar in Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boekte maandagavond een cruciale 0-1 zege in Griekenland en heeft daardoor nog maar één overwinning nodig om het startbewijs voor het eindtoernooi definitief veilig te stellen. De blik kan daardoor langzaam maar zeker alvast op de loting op 2 december. Oranje dreigt in een zware groep terecht te komen.

Nederlandse deelname aan het EK in het land van de oosterburen was (en is) geen zekerheidje. De ploeg van Koeman ging afgelopen vrijdag met 1-2 onderuit tegen Frankrijk en zag Griekenland - dat met 0-2 won in Ierland - de tweede plaats in de groep overnemen. Dat betekende dat het Nederlands elftal de wedstrijd in en tegen Griekenland in ieder geval niet mocht verliezen. De ontmoeting stevende lang af op een doelpuntloos gelijkspel, maar een late benutte strafschop door Virgil van Dijk bezorgde Oranje alsnog de volle buit. Daardoor volstaat in september een overwinning op Ierland óf Gibraltar om deelname aan het EK definitief veilig te stellen.

Koeman zal er bij zijn spelersgroep echter op aandringen om zowel de thuiswedstrijd tegen Ierland áls de uitwedstrijd tegen Gibraltar winnend af te sluiten. Dat heeft alles te maken met de potindeling voor de loting van het EK. De UEFA kijkt daarbij enkel naar de resultaten in de kwalificatiereeks. Als landen in het klassement van de kwalificatie in punten gelijk eindigen, wordt er eerst gekeken naar het doelsaldo, dan naar het aantal gemaakte doelpunten, vervolgens naar de productie buitenshuis, daarna naar het aantal zeges en dan naar het aantal uitzeges. Mocht er dan nog steeds géén onderscheid gemaakt kunnen worden, dan kijkt de UEFA naar de kaartenlast en tenslotte naar de Nations League-ranking.

Voorrang voor groepswinnaars

Groepswinnaars krijgen voorrang. Mocht een land bovenaan eindigen maar minder punten hebben dan een nummer twee uit een andere groep, krijgt het dus wel een gunstigere plek in de potindeling. Duitsland is als gastland automatisch geplaatst voor het eindtoernooi en bovendien zeker van een plek in pot 1. Naast Duitsland zijn ook Spanje, Schotland, Frankrijk, Engeland, Turkije, België, Oostenrijk en Portugal al zeker van deelname. Kijkend naar de huidige standen in de kwalificatiereeks, lijken Portugal, Frankrijk, Engeland, Turkije en België zich bij Duitsland te mogen melden in pot 1.

Tevens belangrijk om te vermelden is dat de UEFA heeft besloten om in de kwalificatiegroepen met zes landen de duels met de hekkensluiter te schrappen. Zwitserland bezet momenteel met vijftien punten uit zeven wedstrijden plek twee in groep I, maar kwam al tweemaal in actie tegen nummer laatst Andorra. Beide ontmoetingen resulteerden in een Zwitserse zege, waardoor dat land zes punten moet ‘inleveren’. Daardoor zit Zwitserland virtueel in pot 4.

Groep des doods voor Oranje?

Door bovenstaand besluit zou het Nederlands elftal het zomaar loodzwaar kunnen treffen in Duitsland. De formatie van Koeman zit virtueel in pot 3. Dit betekent dat een groep met Engeland, Spanje en Zwitserland momenteel tot de mogelijkheden behoort. Daar kan uiteraard nog verandering in komen. In november staat er nog het een en ander op het spel. Oranje is volgende maand gebaat bij overwinningen op Ierland én Gibraltar. Het komt dan op zestien punten en heeft dan mogelijk goede kans om in pot 2 terecht te komen. Dat zou de loting er naar alle waarschijnlijkheid al een stuk minder zwaar op maken, al treft het sowieso één topland.

Het Nederlands elftal kan immers geen groepswinnaar meer worden. Koeman en zijn manschappen kunnen weliswaar nog op gelijke hoogte komen met koploper Frankrijk, maar de Fransen trokken in beide onderlinge ontmoetingen aan het langste eind. Doordat het onderlinge resultaat bij een gelijke stand doorslaggevend is, heeft Oranje in november nog één overwinning nodig voor rechtstreekse plaatsing. Griekenland kán volgende maand weliswaar nog langszij komen, maar het onderlinge resultaat is na de zeges in Eindhoven én Athene uiteraard (dik) in het voordeel van Oranje.

Virtuele potindeling

Pot 1

Duitsland

Portugal

Frankrijk

Engeland

Turkije

België

Pot 2

Spanje

Hongarije

Albanië

Slovenië

Roemenië

Oostenrijk

Pot 3

Schotland

Oekraïne

Denemarken

Servië

NEDERLAND

Tsjechië

Pot 4

Wales

Slowakije

Zwitserland

Winnaar play-offs

Winnaar play-offs

Winnaar play-offs