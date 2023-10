Van Dijk maakt misser Weghorst ongedaan en schiet Nederland met anderhalf been naar EK

Het Nederlands elftal heeft maandagavond een benauwde maar ontzettend belangrijke zege geboekt tegen Griekenland. In de cruciale wedstrijd van deze EK-kwalificatiecyclus speelde de ploeg van Ronald Koeman bij vlagen aardig, maar bleek Griekenland-doelman Odysseas Vlachodimos een belangrijke sta-in-de-weg. In een spannende slotfase trok Oranje via een penalty van Virgil van Dijk alsnog aan het langste eind en is EK-deelname heel dichtbij.

De belangen waren gigantisch voor dit duel. Oranje verkeerde op de derde plek in Groep B, met negen punten uit vijf duels. Griekenland stond met twaalf punten uit zes wedstrijden op de tweede plek. Met een overwinning zou Nederland de tweede plek overnemen op basis van het onderlinge resultaat. Dan is alleen nog een zege op Ierland of Gibraltar nodig. Andersom zou een nederlaag tegen de Grieken grote gevolgen kunnen hebben. Mocht Oranje op de derde plek in de poule eindigen, dan moet het proberen een ticket te veroveren via de Nations League-route, waarin twaalf landen strijden om drie startbewijzen.

Met Steven Bergwijn als verrassende basisklant ging Oranje controlerend van start in Athene. De ploeg van Ronald Koeman had het betere van het spel en kon dankzij enkele schoten van uitblinker Tijjani Reijnders tot kansen komen. Via een opmerkelijk moment, waarbij de bal op de arm kwam van een Griekse verdediger, leek Oranje aan een penalty te komen, maar de VAR besloot anders. Diezelfde VAR had enkele minuten later geen antwoord op de beslissing van scheidsrechter Alejandro Hernández toen de arbiter wél naar de stip wees. Virgil van Dijk werd onderuit getrokken en versierde een strafschop voor de ploeg van Koeman. Wout Weghorst ging achter de bal staan, maar produceerde een bijzonder slap schot. Vlachodimos koos de goede hoek en kon de penalty eenvoudig keren. Zo bleef de stand, in een helft waarin Oranje bij vlagen prima speelde, 0-0.

Nederland kwam messcherp uit de kleedkamer na de rust en kreeg via Bergwijn, Reijnders en Xavi Simons grote kansen op de 0-1, maar telkens lag Vlachodimos fraai in de weg. Na die sterke fase slaagde Oranje er niet meer in om gevaarlijk te worden, waardoor de Grieken zowaar geloof kregen in een resultaat. Zonder grote kansen te creëren slaagde de thuisploeg erin om Nederland aan het zweten te krijgen, maar een doelpunt zat er niet meer in. In de absolute slotfase brak Oranje nog een keer uit en werd Denzel Dumfries, na een combinatie met debutant Brian Brobbey, onderuit gehaald in de zestien door AZ-spits Vangelis Pavlidis. De bal ging opnieuw op de stip en dit keer nam aanvoerder Van Dijk zijn verantwoordelijkheid. De verdediger bleef rustig en slaagde erin om die goede Griekse doelman te passeren.

Nederland bleef in de laatste minuten overeind en trok de 0-1 over de streep. Hierdoor is EK deelname zo goed als zeker voor de ploeg van Koeman.