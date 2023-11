Koeman verklapt oefentegenstander Oranje: 'Dat ligt toch vast?'

Ronald Koeman heeft maandagmiddag op de persconferentie naar aanleiding van het komende uitduel met Gibraltar verklapt dat het Nederlands elftal in de aanloop naar het EK in Duitsland gaat oefenen tegen het gastland.

Oranje verzekerde zich afgelopen zaterdag dankzij een 1-0 zege op Ierland van deelname aan het EK in het land van de oosterburen. Op zaterdag 2 december vindt de loting voor de groepsfase plaats. Het heeft er momenteel alle schijn van dat het Nederlands elftal in pot 3 terechtkomt, wat betekent dat Koeman en consorten moeten vrezen voor een loodzware groep.

De KNVB laat de tegenstander voor de oefenwedstrijd in maart - de laatste interlandperiode vóór de start van het EK in juni - afhangen van de loting voor het eindtoernooi. Maar één tegenstander is volgens Koeman al gestrikt. “We wachten de loting af. Dat we in pot 3 zitten, is denk ik niet helemaal zo ongunstig. Gezien de landen die in pot 2 zitten maakt het niet zoveel uit. Het moet meezitten met een loting, maar uiteindelijk willen we ver komen en winnen, dus dan zal je iedereen moeten verslaan”, keek Koeman alvast vooruit, alvorens één van de sparringpartners op weg naar het EK te verklappen. “Ik weet niet of dat ik dat mag zeggen, maar volgens mij ligt Duitsland vast. Een uitwedstrijd tegen Duitsland”, aldus de bondscoach.

Koeman voegde eraan toe dat Oranje enkel tegen Duitsland oefent als het tijdens de loting op 2 december niet aan het gastland wordt gekoppeld. De KNVB had nog niks gemeld over een oefenduel met de Duitsers. “Dat scheelt weer een persbericht”, reageerde persvoorlichter Bas Ticheler dan ook op het nieuwtje van Koeman. De keuzeheer richtte zich vervolgens tot Ticheler in de hoop dat hij kon bevestigen dat de vriendschappelijke ontmoeting met Duitsland al vastligt, maar de persvoorlichter kon niet meer zeggen dan 'ik hoop het'. Dat leidde tot hilariteit bij de pers én Koeman.