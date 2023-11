Oranje moet rekening houden met loodzware groep op EK 2024

Het Nederlands elftal stevent af op een plek in Pot 3 voor de loting van de groepsfase van het EK. Bondscoach Ronald Koeman moet rekening houden met zware tegenstanders.

Virtueel zit Nederland in Pot 3. De potindeling wordt bepaald aan de hand van de resultaten in deze kwalificatiecyclus. De groepswinnaars krijgen de beste indeling, daarna volgen de nummers twee (waaronder Oranje). Met vijftien punten staat Nederland dertiende op de algehele lijst, goed voor een plek in Pot 3. Het resultaat van de wedstrijd tegen Gibraltar, komende dinsdag, wordt echter ook nog meegenomen.

Nederland moet nog twee landen passeren om in Pot 2 terecht te komen. De vier potten bestaan uit zes landen. Omdat gastland Duitsland automatisch in Pot 1 zit, en er in totaal tien groepswinnaars zijn van de kwalificatiepoules, zit er slechts één nummer twee in Pot 2.

Pot 1 herbergt virtueel Duitsland, Portugal, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Spanje. In Pot 2 is nu plek voor Turkije, Denemarken, Hongarije, Albanië, Roemenië en België. Ook Pot 3 bevat sterke landen als Kroatië, Italië en Servië, en verder ook nog Schotland, Slovenië en dus Nederland. Oftewel: ongeacht in welke pot Oranje belandt, is een zware poule mogelijk.

Waneer is de EK-loting?

De loting voor de groepsfase van het EK is zaterdag 2 december in Hamburg. Een zware poule zou voor Oranje niet onoverkomelijk zijn. De nummers één en twee zijn verzekerd van deelname aan de achtste finale, terwijl ook de vier beste nummers drie zich kwalificeren voor de knock-outfase.

Virtuele potindeling EK 2024

Pot 1

Duitsland*

Portugal*

Frankrijk*

Engeland*

Oostenrijk*

Spanje*