Koeman verklapt Oranje-keeper in duels met Ierland en Gibraltar

Bondscoach Ronald Koeman heeft in de persconferentie van dinsdag verklapt dat de komende interlandperiode opnieuw het doel van het Nederlands elftal gaat verdedigen. De 21-jarige sluitpost van Brighton & Hove Albion debuteerde in oktober in Oranje en krijgt zowel tegen Ierland (zaterdag) als Gibraltar (dinsdag) de voorkeur boven en .

Koeman legt uit dat hij de drie keepers dinsdagochtend apart heeft genomen en hen heeft meegedeeld dat Verbruggen het vertrouwen houdt. "We hebben vanochtend even met ze gezeten en aangegeven wie er gaat keepen, en dat is Verbruggen." Koeman beseft dat de positie onder de lat nogal een duiventil was de afgelopen maanden: "In maart was het Jasper Cillessen die keepte, in de Nations League Bijlow, in september Flekken en Bart in oktober."

Artikel gaat verder onder video

Die voortdurende wisselingen waren een belangrijke reden om Verbruggen nu te laten staan: "Dan heb je vier verschillende keepers gehad, dat is niet ideaal." Ondanks de wisselende resultaten vond de keuzeheer niet dat de verschillende doelverdedigers veel voor elkaar onder deden: "Ze hebben het allemaal vrij goed gedaan, dan vinden wij het logisch op basis van de laatste twee wedstrijden dat Bart keept."

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg wil weten of de mededeling dat hij op de bank plaats moet nemen 'een klap' was voor Feyenoord-keeper Bijlow, die na een blessure zijn rentree maakt in de selectie. Daarover is Koeman kort: "Dat weet ik niet, ik heb niets aan hem gemerkt."