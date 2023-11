Koeman wijst nieuwe penalty-nemer aan in Oranje: 'Hij is nu de eerste, dat is veranderd'

Bondscoach Ronald Koeman heeft duidelijk gemaakt dat aanvoerder de eerste keus is als strafschoppennemer in het Nederlands elftal. De 32-jarige verdediger van Liverpool hield in de vorige interlandreeks in en tegen Griekenland (in tegenstelling tot ) het hoofd koel en schoot vanaf de stip het enige doelpunt van de wedstrijd binnen. Van Dijk is ook tegen Ierland en Gibraltar, ondanks de terugkeer van in de selectie, de aangewezen man om de penalty's voor zijn rekening te nemen.

In het uitduel tegen Ierland, op 10 september, wees scheidsrechter Irfan Peljto na een kleine twintig minuten spelen naar de stip. Oranje stond op dat moment met 1-0 achter omdat ook de Ieren al vanaf elf meter hadden mogen aanleggen en Adam Idah doelman Mark Flekken wist te verschalken. Hoewel Van Dijk op dat moment ook 'gewoon' op het veld stond, zette Gakpo zich achter de bal en zorgde hij voor de 1-1. Door een treffer van Wout Weghorst in de tweede helft zou het Nederlands elftal alsnog met 1-2 zegevieren in Dublin.

Artikel gaat verder onder video

In het uitduel met de Grieken, op 16 september, was Gakpo wegens een blessure afwezig in Oranje. Toen ook daar - in de blessuretijd van de tweede helft -een strafschop in Nederlands voordeel werd gegeven, stapte Van Dijk naar voren en bleef hij oog in oog met doelman Odysseas Vlachodimos koel, waardoor Oranje een 0-1 zege boekte in Athene. Daardoor is één overwinning in de twee afsluitende EK-kwalificatieduels met Ierland (zaterdag) en Gibraltar (dinsdag) voldoende voor Oranje om het ticket voor de eindronde in Duitsland veilig te stellen.

Koeman kreeg vrijdag op de persconferentie waarin vooruitgeblikt werd op de confrontatie met de Ieren de vraag of Gakpo na zijn terugkeer in de selectie weer de eerste man zou zijn als Oranje een penalty krijgt, maar de bondscoach gaf daarop een ontkennend antwoord. "Nee, Virgil is de eerste." Dat was de aanvoerder in Athene overigens niet: "Toen was Wout één, maar dat is veranderd." Bij een 0-0 stand liet Weghorst in de eerste helft na om Oranje op voorsprong te zetten. Tegen de tijd dat Van Dijk de tweede strafschop benutte, was de spits van Hoffenheim al afgelost door Brian Brobbey.