Kraay junior: ‘Ik vind hem een pechvogel, hij moet altijd in de basis staan bij Oranje’

keert vanavond in het EK-kwalificatieduel met Ierland terug in de basiself van het Nederlands elftal. Hans Kraay junior is van mening dat de 31-jarige centrumverdediger van Internazionale meer krediet verdient van bondscoach Ronald Koeman.



Volg de wedstrijd tussen Nederland en Ierland in ons liveverslag.

Artikel gaat verder onder video



De Vrij zat in de laatste drie interlands van Oranje, tegen respectievelijk Ierland, Frankrijk en Griekenland, steeds negentig minuten op de bank. Onder anderen Matthijs de Ligt en Lutsharel Geertruida kregen toen de voorkeur als rechter centrumverdediger in de driemansdefensie van Koeman.

De Ligt en Geertruida zijn er vanavond vanwege blessures niet bij, waardoor De Vrij weer eens basisspeler is. Kraay junior krijgt bij ESPN van presentator Jan Joost van Gangelen de vraag gesteld of de stopper van Inter daarmee ‘een geluksvogel is’. “Ik vind hem helemaal geen geluksvogel, ik vind hem een pechvogel”, repliceert de analist.

“Ik vind dat hij veel te laat in het Nederlands is gekomen. Ik vind hem sowieso de beste rechter, rechtsbenige centrale verdediger die we hebben. Ik vind dat De Vrij altijd in de basis moet staan bij Oranje”, is Kraay junior duidelijk in zijn analyse. “Ik vind hem beter dan De Ligt. De Ligt kan zich wel eens oncomfortabel voelen als er ruimte valt achter Dumfries, maar De Vrij voelt zich dan gewoon comfortabel. Ik vind hem helemaal geen geluksvogel. Ik vind dat hij te laat de waardering heeft gekregen van deze bondscoach.”

Kraay junior noemt Geertruida ‘een fijne en mooie voetballer’. “Zeker als hij heel modern rechtsback speelt, waarbij haar naar het midden toe trekt. Maar ik vind Geertruida als back beter dan als centrale verdediger. Geertruida gaat er echt wel komen, maar ik vind als je met twee centrale verdedigers speelt De Vrij en de Van Dijk de allerbesten zijn.”