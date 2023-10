Spectaculaire transferlijst Ajax: 'Eredivisie-sensatie én Stefan de Vrij'

Ajax heeft afgelopen zomer gedacht aan de komst van onder meer , Anastasios Douvikas en , zo weet Mike Verweij te melden. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf noemt de journalist een aantal potentiële aankopen waar toenmalig directeur Sven Mislintat geen werk van maakte.

“Er gaat een hardnekkig gerucht dat Steijn zou hebben getekend voor het feit dat Mislintat over alle aankopen gaat, onder meer verkondigd door Kenneth Perez. Dat is gewoon pertinente onzin”, maakt Verweij duidelijk. “Toen hij zijn sollicitatiegesprek had, is afgesproken dat ze in goed overleg spelers zouden halen. Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk voelde Steijn al nattigheid, want iedere naam die hij noemde werd van tafel geveegd.”

Verweij heeft ‘in de technische staf’ namen gehoord van spelers die in beeld waren, maar niet zijn gekomen. “Noa Lang, Jerdy Schouten, Nicolás Tagliafico, Calvin Stengs, Sergiño Dest, Anwar El Ghazi en Nick Olij waren bekend, maar ook Stefan de Vrij is in beeld geweest. Ajax is ook bezig geweest met Anastasios Douvikas, Vangelis Pavlidis en Thiago Almada.”

Al die spelers kwamen niet. AZ-spits Pavlidis is momenteel topscorer in de Eredivisie. “Dat Pavlidis en De Vrij zo van tafel worden geveegd, is natuurlijk heel pijnlijk. Moet je kijken wat voor elftal je had kunnen maken met die namen! Dan had je geen zeventiende gestaan en had je geld in de zak gehouden. Mislintat is met pek en veren uit de ArenA vertrokken en dat lijkt me terecht.”