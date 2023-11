Krankzinnige treffer Dimarco draagt bij een fraaie reeks Inter

heeft zijn visitekaartje afgegeven bij Inter. De linksachter maakte zondagavond vlak voor de pauze een absolute wereldgoal tegen Frosinone. Vanaf ruim veertig meter werkte hij de bal achter de ongelukkige keeper Stefano Turati (zie onder). Het was de opmaak naar een eenvoudige zege, want direct na de thee maakte Hakan Çalhanoğlu vanaf elf meter beslissende doelpunt: 2-0.

Voor Inter, bij wie basisklant Denzel Dumfries na een uur werd vervangen door Stefan de Vrij, betekent dat de achtste zege in de laatste negen officiële wedstrijden. De achterstand op koploper Juventus bedraagt slechts één punt en laat de Oude Dame nou de komende tegenstander zijn in de Serie A.

Atlético Madrid – Villarreal 3-1

Eenvoudig ging het niet bepaald voor Atlético Madrid, dat het nog altijd moet doen zonder de geblesseerde Memphis Depay. De formatie van Diego Simeone kwam al vroeg op achterstand door een treffer van Gerard Moreno, waardoor Atléti de achtervolging in moest zetten. Via een gelukkige goal van Axel Witsel werd het op slag van rust gelijk, waarna Antoine Griezmann tien minuten voor tijd voor grote opluchting zorgde. Samuel Lino beslist het duel vervolgens, waardoor de club in het spoor blijft van de top-drie in Spanje.

RC Lens – Olympique Marseille 1-0

Ajax en PSV zullen dit duel in Frankrijk met veel aandacht hebben gevolgd, want de Eindhovenaren speelden tegen RC Lens in de Champions League, terwijl Ajax de return tegen Marseille in de Europa League nog moet spelen. Het duel zat negentig minuten bij elkaar, maar vlak voor rijd maakte Jonathan Gradit met een fraaie treffer het enige doelpunt in de wedstrijd, waardoor RC Lens boven Marseille komt te staan in de Ligue 1.