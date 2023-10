Denzel Dumfries heeft slechts drie minuten nodig om Internazionale aan zege te helpen

Denzel Dumfries heeft zijn visitekaartje maar weer eens afgegeven bij Internazionale. De verdediger gaf als invaller na drie minuten een assist, al zijn vijfde goal waarbij hij dit seizoen direct betrokken was. Dat was het moment waarbij Inter over het dode punt kwam tegen Torino (3-0), bij wie er grote zorgen waren over Perr Schuurs.

Wellicht voelde Dumfries wat extra druk om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman, nadat eerder op de dag concurrentie Jeremie Frimpong zich met een doelpunt en assist zich liet zien bij Bayer Leverkusen. De rechtsachter begon op bezoek bij Torino echter op de bank, maar zag zijn ploeg in het eerste uur weinig klaarspelen.

Dus deed Simone Inzaghi alsnog een beroep op de voormalig PSV’er, die slechts drie minuten nodig had om zijn stempel te drukken. De rechtsback gaf een harde lage voorzet op Marcus Thuram, die sober afrondde. Lautaro Martinez schoot niet veel later het duel in het slot in het voordeel van Internazionale, dat vooralsnog nog niet zonder Dumfries kan. Het slotakkoord was vanaf de strafschopstip voor Hakan Çalhanoğlu.

Een flinke smet op de Nederlandse feestvreugde was het uitvallen van Schuurs, direct na de pauze. De voormalig Ajacied werd op het middenveld van de bal gelopen van Hakan Calhanoglu, waarna hij naar de grond ging. Ploeggenoot Nikola Vlasic zag meteen dat het niet goed zat bij Schuurs en was meteen in grote paniek. Schuurs zelf schreeuwde het uit van de pijn en ging uiteindelijk per brancard en in grote tranen van het veld en lijkt met een knieblessure voorlopig uit de roulatie te liggen.

𝗗𝘂𝗺𝗳𝗿𝗶𝗲𝘀 met de assist! 🔥

Denzel Dumfries staat net 3 minuten op het veld en helpt Inter al naar de voorsprong! 👏#ZiggoSport #SerieA #TorinoInter pic.twitter.com/CqHB8Tr9cw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2023