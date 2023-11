Kuyt: 'Het was een van de beste telefoongesprekken die ik ooit heb gevoerd'

Dirk Kuyt verliet Feyenoord in 2006 voor Liverpool, maar had een jaar eerder al naar de Premier League kunnen gaan. Landgenoot Martin Jol wilde hem naar Tottenham Hotspur halen, zo vertelt Kuyt in de We Are Liverpool Podcast. Achteraf is hij blij dat hij niet op dat aanbod inging in 2005.

Kuyt zegt dat hij op Deadline Day in 2005 werd gebeld door zowel Jol als clubvoorzitter Daniel Levy. “Ze wilden me hebben en boden het bedrag dat Feyenoord wilde hebben. Maar ik voelde me er niet goed bij. Als ik was vertrokken, zou Feyenoord niet genoeg tijd hebben gehad om een vervanger te halen”, legt hij uit.

Artikel gaat verder onder video

Er was ook een andere reden waarom Kuyt besloot in Rotterdam te blijven. “Ik dacht ook: als ze me echt wilden, hadden ze eerder moeten komen. Ik besloot niet te gaan en dat was een goed besluit, want een jaar later kreeg ik de kans om voor Liverpool te spelen. Daarmee kwam een droom uit.”

Hoe die transfer tot stand kwam? “In 2006, vlak voor het WK, werd ik gebeld door Rafa (trainer Rafael Benítez, red.). Hij vroeg of ik voor Liverpool wilde spelen. Ik zei: ‘Als je wilt, fiets ik er meteen heen.’ Hij zei: ‘Nee, richt je gewoon op het WK, daarna halen we je op.’ Het was een van de beste telefoongesprekken die ik ooit heb gevoerd.”