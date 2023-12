Kwakman ziet Ajax 'onnodige nederlaag' lijden en haalt PSV aan als voorbeeld

Kees Kwakman vindt niet dat Ajax had hoeven verliezen in het Europa League-duel met Olympique Marseille. De Volendamse oud-verdediger is totaal niet onder de indruk van de manier waarop de Fransen omgingen met de overtalsituatie die ontstond na de rode kaart van Steven Berghuis, en haalt PSV aan om die stelling kracht bij te zetten.

In de studio van ESPN spreekt de analist van een 'onnodige nederlaag'. "Ik moet zeggen: met tien man deed Ajax het eigenlijk hartstikke goed. We hadden het er voor de uitzending nog over hoe PSV dat met elf tegen tien deed (woensdag tegen Sevilla, red.), maar daar had Marseille weinig kaas van gegeten", aldus Kwakman.

Met een man minder maakten de Amsterdammers de 3-2 - een schitterende omhaal van Pierre-Emerick Aubameyang, die een hattrick maakte - zelfs nog ongedaan via Chuba Akpom, die na vijf goals in de laatste vier Eredivisiewedstrijden nu ook zijn eerste Europese treffer voor Ajax te pakken heeft. Kwakman denkt dat er daarna nog meer in had gezeten: "Ajax maakt die goal én kreeg nog een grote kans, maar uiteindelijk is het een grove fout van Diant Ramaj die Marseille de overwinning bracht", analyseert hij. "Maar Marseille was ábsoluut niet goed na die rode kaart."

Doelman Ramaj mocht zich de winnende treffer inderdaad aanrekenen. De Duitser liet vlak voor het laatste fluitsignaal een uit de lucht geplukte bal onnodig los, probeerde dat te compenseren maar raakte daarbij tegenstander Ismaïla Sarr, die in de eerste helft ook al een penal had verdiend, in het gezicht. De bal ging opnieuw op de stip, en wéér was Aubameyang trefzeker. Door de 4-3 nederlaag is Ajax nu officieel uitgeschakeld in de Europa League. Op de laatste speelronde is een overwinning op AEK Athene, dat op bezoek komt in Amsterdam, wel voldoende om derde te worden en daarmee een vervolg in de Conference League af te dwingen.