Kwakman ziet andere schuldige voor Ajax-penalty: 'Hij heeft heel weinig goed gedaan'

Kees Kwakman vindt dat de penalty die Ajax na negen minuten tegen kreeg tegen Olympique Marseille toe te schrijven aan een fout van aanvoerder . De captain verloor de bal op het middenveld, waarna Jorrel Hato licht in contact kwam met tegenstander Ismaïla Sarr en de bal op de stip ging.

De Volendammer is sowieso kritisch op het spel van Bergwijn in de eerste helft: "Op de twee goals die Ajax maakt, waar hij een goede rol in had, heeft hij voor de rest heel weinig goed gedaan." De 26-jarige aanvaller probeerde in aanloop naar de strafschop weg te draaien bij zijn tegenstander, maar Kwakman zag een verstandigere optie: "Hij moest 'm gewoon kaatsen op Kenneth Taylor."

Pierre van Hooijdonk wil het vooral over Brian Brobbey hebben. De aanvaller keert in Marseille terug in het elftal en zorgde zowel na de benutte strafschop van Pierre-Emerick Aubameyang als na de 2-1 van Chancel Mbemba, die een hoekschop binnenkopte, snel voor de gelijkmaker, waardoor het 2-2 stond bij rust. "Hij is bedrijvig, maar ik vind ook dat hij heel erg goed speelt. Met name ook zijn diepgang, dat zie je in de Nederlandse competitie niet echt."

De oud-spits legt uit wat het verschil is tussen Brobbey in de Eredivisie en in Europa. "In Nederland wordt hij gebruikt als een soort zaalvoetbalspits", analyseert Van Hooijdonk. "Maar hier moet hij afstanden gaan overbruggen. En dan blijkt: dat kan hij prima. Want hij is de beste speler bij Ajax in de eerste helft. Hij gaat rennen, hij gaat sleuren, dat zien we anders nooit omdat het nooit van hem gevraagd wordt."