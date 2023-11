Lazio - Feyenoord op TV bekijken: hoe laat en op welke zender?

Feyenoord neemt het dinsdagavond in Rome op tegen Lazio, dat wat goed heeft te maken met de Rotterdammers. In De Kuip wist Feyenoord twee geleden met 3-1 te winnen van de Italianen. De wedstrijd wordt uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

De wedstrijd tussen Lazio en Feyenoord zal worden uitgezonden op RTL7 en Ziggo Sport Voetbal. Om 19.54 uur zal de voorbeschouwing van start gaan op RTL7, waarna de bal om 21.00 uur zal gaan rollen in Italië. Op Ziggo Sport Voetbal begint de uitzending om 20.55 uur, waarna vijf minuten later afgetrapt wordt in Italië.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord is met een uitstekende uitgangspositie afgereisd naar Rome. Lazio zal moeten winnen in Rome, want de Romeinen willen van de derde plek in Groep E weg. Toch kan het nog alle kanten op in de groep, want de ploegen liggen dicht bij elkaar. Atlético Madrid staat op een tweede plek in de poule en heeft één punt minder dan Feyenoord, maar wel één punt meer dan Lazio.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Ivanusec, Giménez, Stengs