Livestream: kijk hier gratis naar Ajax - Brighton in de Europa League

Ajax neemt het donderdagavond vanaf 18.45 uur op tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League. De wedstrijd is live te volgen op tv, maar ook via onderstaande livestream van Talpa.

Op welke tv-zender is Ajax - Brighton te zien?

Het treffen tussen Brighton en Ajax begint donderdag om 18.45 uur en is live te volgen op ESPN2 en Veronica. Op Veronica kun je vanaf 18.00 uur terecht voor de voorbeschouwing op de ontmoeting in de Johan Cruijff Arena, bij ESPN kun je vanaf 17.45 uur op het tweede kanaal kijken naar de ontwikkelingen in de tweede competitie van Europa in Studio Europa League.

Livestream Ajax - Brighton

De wedstrijd tussen Ajax en Brighton is ook gratis te zien via onderstaande livestream: