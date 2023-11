Luuk de Jong: ‘Ik vergelijk mezelf niet met Ronaldo en Lewandowksi, maar…’

mag zich zonder twijfel een van de grootste kopspecialisten van Europa noemen. De aanvalsleider van PSV reageert dit weekeinde trots wanneer hij door de NOS wordt geconfronteerd met een opvallende statistiek.

Sinds zijn profdebuut in 2008 maakte geen enkele speler meer kopdoelpunten dan De Jong in één van de zes grootste voetbalcompetities van Europa. De spits van PSV laat daarmee onder anderen Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski achter zich. “Ben ik Ronaldo al voorbij? Dat is mooi”, reageert De Jong tegenover de NOS.

“Als ik die lijst zie, doet dat zeker wat met me”, erkent de lange aanvaller, die trots is dat hij in het rijtje staat met Ronaldo en Lewandowksi en hen zelfs voorblijft. “Ik ga mezelf niet vergelijken met dat soort spitsen, want het zijn natuurlijk fantastische spitsen, maar ik heb een bepaalde kwaliteit natuurlijk die ik veel gebruik en waar ik veel doelpunten mee heb kunnen maken. Het is alleen maar mooi als je er op zo’n specifiek punt bovenuit steekt.”

De Jong merkt dat verdedigers van tegenstanders ‘van alles proberen’ om hem af te stoppen. “Veel verdedigers hanteren de regel: als jij niet kunt koppen, mag hij ook niet koppen. Ze doen er dan alles aan zodat ik niet kan koppen. Soms gaat dat inderdaad ver. Ze hangen en trekken aan je shirt, houden je vast, worstelen. Ik heb onderhand wel geleerd dat ik daar ook rekening mee moet houden. Maar ik blijf mijn doelpunten maken.”