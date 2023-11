Marca verwacht 'binnen enkele dagen groot nieuws' over Atlético Madrid en Simeone

Volgens de Spaanse krant Marca kondigt Atlético Madrid, dit seizoen tegenstander van Feyenoord in de Champions League, 'de komende dagen' aan dat trainer Diego Simeone zijn contract tot medio 2027 gaat verlengen. De Argentijn, die ook als speler uitkwam voor Los Colchoneros, staat al sinds december 2011 aan het roer bij de Madrilenen.

Enkele weken geleden meldde de krant Sport juist dat Simeone open zou staan voor een verlenging van zijn tot 2024 lopende verbintenis met één of twee seizoenen, waarbij het plan zou zijn om in de zomer van 2025 te vertrekken uit stadion Metropolitano. De Argentijn zou staan voor een toekomst in Saudi-Arabië, het land dat kosten noch moeite spaart om grote namen uit Europa aan zich te binden en eveneens op weg lijkt om het WK van 2034 te mogen gaan organiseren.

Marca meldt echter dat de Natalia Simeone, de zus én zaakwaarnemer van de trainer, maandag een tweede onderhoud met Atlético zou hebben gehad en daarna met de club in contact is gebleven over een deal die de trainer tot medio 2027 in Madrid zou moeten houden. Dat zou inmiddels hebben geleid tot een akkoord op alle vlakken.

Succesvol

Onder leiding van de fanatieke Argentijn wist de club zowel in 2014 als in 2021 beslag te leggen op de Spaanse landstitel en eindigde hij alleen in het seizoen 2019-20 niet in de top-3 van LaLiga (Atlético werd toen vierde). Bovendien won hij in 2012 én in 2018 de Europa League met de Rojiblancos en werd zowel in 2014 als in 2016 de finale van de Champions League bereikt. Beide keren trok stadgenoot Real Madrid daarin aan het langste eind.