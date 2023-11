Marciano Vink pakt basisklant van Ajax aan: 'We hebben gezien hoe hij terugsjokt… Echt schandalig'

heeft zondagmiddag weer eens een basisplaats bij Ajax. De Kroatische verdediger stond in de afgelopen vier officiële wedstrijden niet aan de aftrap, maar krijgt als linksback het vertrouwen tegen Almere City. ESPN-analist Marciano Vink hoopt voor Ajax dat Sosa zich kan onderscheiden met zijn voorzetten.

“Ik denk dat de kracht van Sosa momenteel niet in het verdedigen of in het omschakelen ligt”, analyseert Vink kort voor de aftrap. Door de entree van Sosa schuift Hato door van de linksbackpositie naar de positie van linker centrale verdediger. “Ik denk dat Hato veelal in de rug van Sosa zal komen te staan en dat Sosa aan de buitenkant eromheen gaat bij Bergwijn.”

“Ik denk dat iedereen in z’n kracht moet gaan spelen bij Ajax. De kracht van Sosa ligt niet bij het omschakelen. We hebben gezien hoe hij terugsjokt… Het is echt schandalig, maar goed. Zijn aanvallende kracht, de voorzet, moet meer benut worden”, vindt Vink.

Ajax hoopt in het Yanmar Stadion de derde opeenvolgende overwinning te boeken in de Eredivisie. Of dat ook gaat lukken? “Als zij dezelfde energie en agressie kunnen hanteren als Almere City vaak hanteert, hebben ze een grote kans. Kwalitatief is Ajax beter. Maar als ze denken dat ze het op halve kracht kunnen doen, gaan ze voor gaas.”