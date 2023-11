Meijer hekelt arbitrage en reageert met verbazing op uiterst opmerkelijk moment

Rogier Meijer is niet geheel te spreken over de arbitrage tijdens de wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles van zondagmiddag. Volgens de Doetinchemse oefenmeester is zijn ploeg een overduidelijke strafschop ontnomen. Daarnaast reageerde Meijer op het opmerkelijk moment rondom .

"We voetbalden heel goed, zoals we hadden afgesproken. We hadden een paar goede aanvallen, alleen scoorden we niet", zegt de coach in gesprek met Voetbal International. "Een goal werd afgekeurd en we hadden een penalty moeten hebben. Ogawa werd met twee handen geduwd. Ik heb in de rust even geluisterd wat Gertjan Verbeek ervan vond op ESPN. Hij zei ook: honderd procent penalty. Zo kijk ik er ook naar."

De coach van NEC is van mening dat de het arbitrale kwartet tijdens de hele wedstrijd wel vaker verkeerde beslissingen nam: "Voor mij is het duidelijk, maar goed. We draaien het niet terug. Vandaag was er wel meer onzin van de arbitrage, moet ik zeggen", zegt de trainer.

Door VI werd Meijer ook gevraagd naar het moment rondom Mattsson, die voor de aftrap moest overgeven op het veld: "Hij heeft er niets over gezegd", aldus de coach, die pas na afloop hoorde dat de Deen niet helemaal goed in orde was: "Dat is karakter, zullen we maar zeggen. Stel je voor als hij helemaal fit was geweest. Vandaag speelde hij al hartstikke goed", besluit de trainer.