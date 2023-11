Speler van NEC moet midden op het veld plotseling overgeven

is zondagmiddag op bijzondere wijze in beeld gebracht tijdens de wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles. De Deense voetballer moest vlak voor de wedstrijd overgeven op het veld.

ESPN deelt op sociale media beelden van Mattsson, die vlak voordat de wedstrijd begon moest overgeven op het veld. De Deense middenvelder van de Gelderse club had overduidelijk last van zijn maag, maar dat had volgens ESPN-analist Gertjan Verbeek weinig invloed op zijn prestaties: "Het kan van de spanningen zijn, maar hij kan ook iets verkeerds gegeten hebben. Hij heeft er niet zo veel last van, want hij speelt best wel een behoorlijke wedstrijd", zei de analist in de rust van de wedstrijd.