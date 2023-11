Mislintat deelt opvallende like op Instagram uit na overwinning van Ajax

Dat zondagavond opnieuw een belangrijk aandeel had in een overwinning van Ajax, is Sven Mislintat niet onopgemerkt voorbijgegaan. De voormalig directeur voetbalzaken in de Johan Cruijff ArenA heeft op Instagram laten blijken dat hij de rol van Akpom wel kan waarderen.

Ajax telde afgelopen zomer flink wat geld neer om Akpom naar Nederland te halen. De aanvaller kroonde zich in het voorbije seizoen als speler van Middlesbrough tot topscorer op het tweede Engelse niveau. Dat zorgde voor flink wat verwachtingen in Amsterdam. Akpom beleeft echter een moeilijke start bij Ajax. De miljoenenaankoop verscheen tot dusver pas één keer aan de aftrap, in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Onder Maurice Steijn moest hij genoegen nemen met voornamelijk korte invalbeurten, waarin hij niet kon laten zien wat hij in huis heeft.

Artikel gaat verder onder video

Dat is hem in de eerste twee wedstrijden onder leiding van John van ’t Schip wél gelukt. Akpom moest weliswaar ook tegen FC Volendam en sc Heerenveen genoegen nemen met een plek op de bank, maar was als invaller in beide wedstrijden belangrijk voor zijn ploeg. Waar hij tegen FC Volendam de bevrijdende 2-0 maakte, was hij in het thuisduel met sc Heerenveen zelfs goed voor twee treffers. Dat is Mislintat dus niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Duitser, die op 24 september na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord door Ajax op straat wordt gezet, heeft een post van de Amsterdammers over Akpom op Instagram een ‘vind ik leuk’ gegeven.

Mislintat houdt de verrichtingen van zijn oude werkgever dus nog altijd nauwlettend in de gaten. Dat hij zich nu laat zien onder een post over Akpom, is niet heel verrassend. De Engelsman maakte immers op voorspraak van Mislintat de overstap naar Ajax.