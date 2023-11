Veelbesproken aanvallers bezorgen Ajax zeer zwaarbevochten overwinning op Heerenveen

Ajax heeft ook de tweede competitiewedstrijd onder leiding van John van 't Schip gewonnen. Drie dagen na de overwinning op FC Volendam werd sc Heerenveen in de Johan Cruijff ArenA op een 4-1 nederlaag getrakteerd. Een geflatteerde zege, want de Friezen hadden lang het betere van het spel. Maar doelpunten van Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Chuba Akpom (tweemaal) bezorgden de thuisploeg desondanks een fijne avond.

Het is bij een transfer altijd de vraag hoe die uitpakt. Maar als er één speler is die veel meer had verwacht van zijn overstap, dan is dat Bergwijn. Ajax telde in de zomer van 2022 een recordbedrag neer voor de aanvaller, die er bij Tottenham Hotspur niet aan te pas kwam. Bergwijn schoot uit de startblokken in Amsterdam, maar ook hij kon vorig seizoen niet ontsnappen aan de sportieve malaise in de hoofdstad. Daar kwam in de eerste maanden van de nieuwe jaargang geen verandering in. Gek is het dus niet dat de geruchten over een winters vertrek toenemen.

Maar juist in de week dat Ajax Bergwijn het hardst nodig heeft, staat hij op. Donderdagavond knalde hij zijn ploeg overtuigend op voorsprong tegen FC Volendam, drie dagen later verzorgde hij de openingstreffer in het thuisduel met sc Heerenveen. Dat deed Bergwijn op aangeven van Steven Berghuis, een andere aanvaller die de afgelopen weken onder een vergrootglas kwam te liggen. De 1-0 van Bergwijn kwam voor Ajax op een perfect moment. Het liep in de eerste 25 minuten voor geen meter bij de ploeg van trainer John van ’t Schip. Sc Heerenveen had het betere van het spel en was via Pelle van Amersfoort dicht bij de 0-1. Hij kreeg de bal echter niet langs Diant Ramaj.

Hoe stroef het dit seizoen ook loopt bij Ajax, de individuele kwaliteit druipt er soms vanaf. Daar is de assist van Berghuis voor de 1-0 van Bergwijn een mooi voorbeeld van. De linkspoot legde de bal met veel precisie bij de tweede paal. Bergwijn hoefde er alleen nog maar tegenaan te lopen. Dat doelpunt kwam Ajax als geroepen, want het ging plots een stuk beter voetballen. De 2-0 hing in de lucht en het was Brian Brobbey - nóg een veelbesproken aanvaller - die de Johan Cruijff ArenA voor een tweede keer liet juichen. De voorzet, dit keer van Branco van den Boomen, was opnieuw erg fraai. Maar een comfortabele ruststand zat er niet in voor Ajax. Misschien nog wel fraaier dan de kopbal van Brobbey was die van Luuk Brouwers: 2-1.

En bij dit Ajax is het dan altijd de vraag hoe het een tegenslag verwerkt. Het was in de openingsfase van de tweede helft in ieder geval duidelijk dat de bezoekers bloed roken. Via de rappe Ché Nunnely werden ze in korte tijd twee keer gevaarlijk, maar na de handen van Ramaj eindigde diens tweede poging in het zijnet. Het was voor Van ’t Schip reden om al snel in de tweede helft in te grijpen. Kenneth Taylor, die wederom een ongelukkige wedstrijd speelde, werd al na een uur naar de kant gehaald. Silvano Vos kwam voor hem in de plaats en met de jonge middenvelder hoopte Ajax weer de controle in handen te krijgen.

Matige tweede helft van Ajax, Sahraoui mist enorme kansen

Maar controle was in de tweede helft ver te zoeken bij Ajax. Groot was dan ook de opluchting toen Brobbey de 3-1 binnenschoot. Dat feestje ging echter niet door. De Friese defensie stond flink te schutteren, maar volgens de arbitrage ging er een overtreding van Brobbey aan vooraf. Daardoor bleef het spannend in de Johan Cruijff ArenA, niet in de laatste plaats omdat sc Heerenveen aan de bal gewoon een goede indruk maakte. De formatie van coach Kees van Wonderen vond elkaar bij vlagen erg makkelijk, deels geholpen door de ruimtes die de thuisploeg blijft weggeven.

Na 80 minuten spelen viel er een grootse stilte in de Johan Cruijff ArenA toen Osame Sahraoui sc Heerenveen op gelijke hoogte leek te brengen. Dribbelaar raakte in eerste instantie echter ongelukkig de binnenkant van de paal, in de rebound faalde hij hopeloos. Die misser kwam sc Heerenveen en Sahraoui duur te staan, want een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak. Andries Noppert redde in eerste instantie nog op een schot van Berghuis, maar was kansloos op de rebound van invaller Chuba Akpom. De Engelsman was evenals tegen FC Volendam met het hoofd trefzeker en zorgde voor de tweede keer in een paar dagen tijd voor de beslissing. Akpom bepaalde de eindstand uiteindelijk ook nog op 4-1.