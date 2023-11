Monsterscore bij Atlético – Celtic betekent goed én slecht nieuws voor Feyenoord

Atlético Madrid heeft dinsdagavond gigantisch hard uitgehaald in Groep E van de Champions League. Het elftal van trainer Diego Simeone won op eigen veld met liefst 6-0 van Celtic. De Schotten speelden vanaf minuut 23 met een man minder.

Atlético heeft na vier duels acht punten en neemt de koppositie in de poule over Feyenoord. De Rotterdammers zijn door het verlies tegen Lazio (1-0) afgezakt naar plek drie, maar de zege van Atlético op Celtic betekent in elk geval dat Europese overwintering vrijwel zeker is voor het elftal van Arne Slot. Het verschil tussen Feyenoord en Celtic bedraagt met nog twee speelrondes voor de boeg vijf punten in het voordeel van Feyenoord.

Antoine Griezmann bezorgde Atlético na zes minuten voetballen een vliegende start. De Fransman kreeg de bal op de rand van de zestien in de voeten gekopt door Callum McGregor, waarna een laag schot doelman Joe Hart te machtig was: 1-0.

Halverwege de eerste helft kwam Celtic met tien man te staan. Daizen Maeda ging hard door op Mario Hermoso, waarna de Japanse linksbuiten met rood van het veld werd gestuurd. Álvaro Morata zorgde vervolgens op slag van rust voor de 2-0, door van dichtbij binnen te tikken na een assist van José María Giménez.

Atlético speelde zo een gewonnen wedstrijd. De 3-0 na en uur was een fraaie halve omhaal van Griezmann en de 4-0 van Samuel Lino was zowaar nog mooier: een heerlijk schot vanuit een lastige hoek vond de verre hoek. Het half dozijn werd in het laatste kwartier gecompleteerd door doelpunten van opnieuw Morata en Saúl Ñíguez.