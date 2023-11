Mossou en Krabbendam worden het niet eens: 'Ik weet dat de Bijlow-polonaise hevig is, maar...'

Sjoerd Mossou en Martijn Krabbendam hebben ieder een andere mening over wie het doel moet verdedigen in het Nederlands elftal. Waar Feyenoord-watcher Krabbendam graag onder de lat ziet staan, zou Mossou de voorkeur geven. Kenneth Perez vindt Verbruggen momenteel eveneens de beste optie.

“Bijlow zal in de basis gaan”, reageert Krabbendam woensdagavond in Voetbalpraat op ESPN stellig op de vraag wie de eerste doelman wordt van Oranje tijdens het EK in Duitsland. Daar denkt Mossou dus anders over. De verslaggever kiest voor Verbruggen. Laatstgenoemde maakte afgelopen zomer de overstap van Anderlecht naar Brighton & Hove Albion, debuteerde in oktober in het Nederlands elftal en was ook de afgelopen week de eerste keus. “Ik weet dat de Bijlow-polonaise hevig is, maar ik denk dat Verbruggen in potentie sowieso beter is. En er is op dit moment geen reden om te wisselen”, verklaart Mossou zijn keuze voor Verbruggen.

Artikel gaat verder onder video

Krabben is daarentegen niet onder de indruk van wat Verbruggen tot op heden heeft laten zien in het Nederlands elftal. De Feyenoord-watcher van Voetbal International begint onder meer over het eerste doelpunt van Kylian Mbappé in de Johan Cruijff ArenA in oktober. Krabbendam zag Mbappé de bal weliswaar van dichtbij binnenschieten, maar vraagt zich desondanks af of Verbruggen er geen hand tegenaan had kunnen zetten. “De andere bal laat hij door zijn benen rollen”, benoemt Krabbendam tevens de blunder van Verbruggen in de recente thuiswedstrijd tegen Ierland. “Dan kun je ook niet zeggen dat hij geweldige interlands heeft gespeeld.”

Mossou vindt dat je hetzelfde kan zeggen over Bijlow. “Niemand zegt ook dat er een perfecte oplossing is op dit moment”, aldus de verslaggever van het Algemeen Dagblad. Krabbendam vindt het vooral belangrijk dat een keeper elke week speelt en ziet dat dat bij Verbruggen niet het geval is. Brighton-manager Roberto De Zerbi werkt met twee goalies, die om de twee weken mogen spelen. “Het is heel bizar, maar als hij in het Nederlands elftal gespeeld heeft, rekent hij (De Zerbi, red.) dat ook mee”, weet Mossou. “Het is heel merkwaardig, maar ten eerste kan die jongen er niks aan doen. En ten tweede speelt hij dit seizoen wel gewoon 20 tot 25 wedstrijden in de Premier League.”