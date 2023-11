Mossou ziet mogelijke oplossing voor 'probleempositie' bij Oranje: 'Goed dat hij terug is'

heeft zich dinsdagavond van een goede kant laten zien bij het Nederlands elftal. Het was weliswaar ‘slechts’ tegen Gibraltar, maar met drie doelpunten heeft de Feyenoord-aanvaller bewezen dat hij een optie kan zijn voor Ronald Koeman op de rechtsbuitenpositie. Dat vertelt Sjoerd Mossou althans in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad althans.

Stengs maakte in de zomer van 2021 de overstap van AZ naar OGC Nice, maar zijn avontuur in Frankrijk werd geen succes. De linkspoot verruilde OGC Nice een jaar later op huurbasis voor Antwerp FC en onder leiding van landgenoot Mark van Bommel toonde hij bij vlagen weer zijn klasse. De optredens van Stengs in België bleven niet onopgemerkt. Ook niet in Nederland. Antwerp FC leek lang de belangrijkste kandidaat om Stengs definitief over te nemen, maar hij koos uiteindelijk voor Feyenoord. Die keuze heeft goed uitgepakt. Stengs is dit seizoen een van de smaakmakers in het elftal van trainer Arne Slot en speelde zich daardoor weer in de kijker van Oranje.

De oud-speler van AZ was vorige maand al van de partij, maar kreeg in de kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland geen minuten. Daar kwam de afgelopen week verandering in. Stengs verscheen dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Gibraltar zelfs aan de aftrap. Koeman wilde de aanvaller van Feyenoord graag aan het werk zien en daar zal hij zich geen spijt van hebben gehad, ondanks het feit dat het tegen Gibraltar was. “Dat is moeilijk te zeggen, daar is die wedstrijd niet serieus genoeg voor. Tegelijkertijd wil Koeman ze niet voor niks zien. Dan helpt het natuurlijk wel mee als je gewoon goed speelt en dat heeft Stengs in elk geval gedaan”, zegt Mossou.

Daarmee helpt Stengs niet alleen zichzelf, maar ook het Nederlands elftal, dat al jaren zoekende is naar de ideale invulling van de rechterflank. “Op een positie die toch wel een beetje geldt als probleempositie bij Oranje, al heel lang”, vervolgt Mossou. “Een echte rechtsbuiten hebben we de afgelopen jaren eigenlijk niet gehad. Dat is een van de redenen dat er weer werd teruggeschakeld naar 5-3-2, 3-4-3 of hoe je het noemen wil. Stengs deed het nu prima, voor wat het waard is. Maar het biedt opties denk ik om af en toe te variëren en dat zal Nederland echt nog wel doen onder Koeman, dat je twee systemen kunt spelen. Tegen dit soort landen is het natuurlijk heel logisch om dat met buitenspelers te doen en in fases van wedstrijden zal het op het EK misschien ook nog wel van pas komen, dus dan is het prettig om te weten dat je er met Stengs een optie bij hebt.”

Stengs debuteerde op 19 november 2019 in het Nederlands elftal, deed vervolgens nog zes keer mee maar moest tot dinsdagavond wachten op zijn achtste interland. “Goed dat hij terug is en dat is ook wel een beloning voor hoe hij bij Feyenoord speelt”, aldus Mossou. Stengs kwam vooralsnog zeventien keer in actie voor de Rotterdammers. Hij was in die zeventien wedstrijden vier keer trefzeker en verzorgde bovendien zeven assists.