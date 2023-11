NEC en Volendam delen punten na krankzinnige slotfase in Nijmegen

NEC en FC Volendam hebben na een krankzinnige slotfase met 3-3 gelijkgespeeld. De Nijmegenaren kwamen al voor rust bij een 1-1 stand met tien man te staan, kwamen in het tweede bedrijf tot twee keer toe op achterstand maar richtten zich beide keren op. De laatste drie treffers vielen binnen de zeven bijgetelde minuten blessuretijd.

De afgelopen week stond bij NEC vooral in het teken van spits Bas Dost, die vorig weekend tot grote schrik van alles en iedereen in elkaar zakte in de blessuretijd van het uitduel bij AZ. De routinier maakt het inmiddels weer goed, maar zal door een ontstoken hartspier voorlopig niet in actie komen. Tegen Volendam werd hij in de punt van de aanval vervangen door de Japanner Koki Ogawa. Verder keerde Jasper Cillessen na een wisselbeurt in het midweekse bekerduel met Roda JC (5-3 winst) terug onder de lat. Volendam verloor midweeks het inhaalduel bij Ajax met 2-0, waardoor de Amsterdammers de rode lantaarn in de Eredivisie overdeden aan de provinciegenoot.

Ogawa ontpopte zich in de openingsfase tot de gevaarlijkste man aan Nijmeegse zijde en tekende al na vijf minuten spelen voor de vroege openinstreffer. Volendam-doelman Mio Backhaus leverde de bal volkomen onnodig in bij Elias Tavsan; die vond de Japanner en die drukte beheerst af: 1-0. Na twintig minuten spelen leek Ogawa daar een tweede treffer aan toe te voegen toen hij op aangeven van Magnus Mattson opnieuw raak schoot, maar de VAR zag al snel dat de Japanner buitenspel stond op het moment dat de pass kwam, dus ging die treffer niet door.

In de slotfase van de eerste helft kantelde het duel vervolgens compleet. Eerst maakte Robert Mühren in twee instanties gelijk. De geroutineerde spits kopte een voorzet van George Cox met een stuit op de lat boven Cillessen, maar kreeg zijn hoofd ook tegen de rebound, waardoor het weer 1-1 werd. Nog geen vijf minuten later mocht Tavsan gaan inrukken na een overtreding op diezelfde Cox, die hem zijn tweede gele kaart opleverde.

In het tweede bedrijf gingen de bezoekers dan ook op zoek naar de voorsprong, maar lange tijd kwam de ploeg van Kohler maar sporadisch door de geconcentreerd verdedigende thuisploeg, die ondertussen op de counter loerde. Het dichtstbij was Milan de Haan, die na een weggekopte hoekschop via de vingertoppen van Cillessen de lat raakte. Uiteindelijk zou diezelfde De Haan wél voor de Volendamse voorsprong zorgen door een kwartiertje voor het einde hard langs Cillessen in de verre hoek raak te schieten.

Volendam leek de voorsprong over de streep te gaan trekken, tot NEC-invaller Sontje Hansen in de negentigste minuut ten val werd gebracht door Backhaus. Scheidsrechter Kamphuis was onverbiddelijk: geel voor de doelman én een strafschop voor de thuisploeg. Mattson zette zich achter de bal en stuurde Backhaus de verkeerde kant op, waardoor het bij het ingaan van de zes minuten blessuretijd weer 2-2 stond. Volendam leek vervolgens alsnog met de volle buit naar huis te kunnen keren toen Calvin Twigt met een heerlijke vrije trap diep in de bijgetrokken tijd voor de 2-3 zorgde. Ogawa kopte twee minuten later echter uit een hoekschop weer de 3-3 binnen, waardoor beide ploegen na een spektakelstuk genoegen moesten nemen met een punt.