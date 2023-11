Noa Lang houdt het niet droog: 'Wacht effetjes, dit zie je niet snel'

PSV-aanvaller krijgt het in een interview tegenover het clubkanaal van zijn werkgever eventjes te kwaad als zijn moeder ter sprake komt. De aanvaller, die aan de vooravond van zijn rentree staat, vertelt openhartig over de band die hij met haar heeft.

Presentatrice Maddy Janssen vertelt dat ze voorafgaand aan het vraaggesprek met Manon de Vries, zoals Langs moeder heet, heeft gesproken. "Zij vertelde dat ze heel trots op jou was en is. Dat jij je zo staande hebt gehouden en dat menig puber depressief zou zijn geworden. Dat ze het heel erg moeilijk vond voor jou terwijl jij degene bent waar zij het meest van houdt", doelt Janssen op manier waarop Lang al sinds zijn doorbraak bij Ajax soms wordt neergezet.

Die woorden komen flink binnen bij de buitenspeler: "Wacht effetjes", zegt hij meerdere keren en daarna: "Dit zie je echt niet snel, hè", vervolgt hij terwijl hij zijn tranen probeert te bedwingen. Pas nadat hij een kop thee krijgt aangereikt kan hij zijn verhaal vervolgen. "Mijn moeder weet gewoon dat het voor mij niet altijd even makkelijk is geweest. Ik lig al sinds ik klein ben onder een vergrootglas."

Lang geeft een voorbeeld van toen hij een jaar of zes moet zijn geweest: "Al in de F-jes, dan was ik bijna elk toernooi de beste speler. Dan had je jaloerse ouders en mochten de jongens van mijn team niet met mij spelen." Daarnaast achtervolgt zijn imago hem al bijna zijn hele leven: "Sinds de jeugd heb ik al een stempel, terwijl ik gewoon mezelf ben. Dat was vroeger voor mij niet altijd even makkelijk, ik durf wel te zeggen dat ik daar best depressief van ben geweest. Maar ik kan echt zeggen dat ik nu op het punt ben dat ik mentaal echt heel sterk ben, je wordt er alleen maar beter van. Met mijn moeder aan mijn zijde, en mijn vader ook."