Noppert wordt aangekeken bij doelpunt van Bergwijn: 'Dit is de slechtste keeper in de Eredivisie'

Steven Bergwijn schoot Ajax zondagavond op voorsprong tegen SC Heerenveen, nadat hij van dichtbij verschalkte. Het schot van de aanvoerder van de Amsterdammers was echter niet hard en binnen handbereik van de boomlange doelman, waardoor hij er opnieuw niet goed uit ziet bij een tegendoelpunt van de ploeg van Kees van Wonderen.

Noppert zit overduidelijk in een slechte fase in zijn loopbaan, want de doelman uit Joure is dit seizoen al verschillendere keren flink de fout in gegaan. Dat is ook de reden dat de 29-jarige goalie door bondscoach Ronald Koeman niet meer is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Ook zondagavond tegen Ajax ging Noppert niet vrijuit bij de openingstreffer van de Amsterdammers.