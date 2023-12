Olympique Marseille - Ajax op tv: hoe laat en op welke zender?

Ajax neemt het donderdagavond in de vijfde speelronde van de Europa League op tegen Olympique Marseille. Na slechts twee punten in de eerste vier duels van de groepsfase heeft de ploeg van John van ’t Schip een goed resultaat nodig om uitzicht te houden op overwintering. De ontmoeting tussen Marseille en Ajax wordt uiteraard uitgezonden op televisie, maar op welke zender(s) en vanaf hoe laat?

Olympique Marseille – Ajax op tv

Het treffen tussen Marseille en Ajax begint donderdag om 21.00 uur en is live te volgen op ESPN 2 en Veronica. Op Veronica kun je vanaf 20.55 uur terecht voor de korte voorbeschouwing op de ontmoeting in het Stade Vélodrome, bij ESPN kun je de hele avond Studio Europa League kijken voor alle verrichtingen op de Europese velden. Op het tweede kanaal van ESPN kun je vanaf 21.00 uur rechtstreeks het duel in Frankrijk bekijken.



Vorm Marseille en Ajax

Ajax is onder leiding van John van ’t Schip in Nederland weer bezig aan een opmars in de Eredivisie. Drie van de vier wedstrijden in de Nederlandse competitie werden gewonnen, alleen tegen Almere City FC werd gelijkgespeeld. De enige nederlaag voor Van 't Schip tot dusver was in de Europa League, waardoor het in Frankrijk moet winnen moet uitzicht te houden op overwintering. Marseille had het na de 3-3 remise in de Johan Cruijff Arena wekenlang moeilijk, maar in de laatste vijf officiële duels werd er slechts eenmaal verloren en won het de dubbele ontmoeting met AEK Athene (3-1, 0-2).

Vermoedelijke opstelling Ajax

Ajax-trainer John van ’t Schip kiest naar verwachting weer voor Brian Brobbey in de spits tegen Olympique Marseille donderdagavond in de Europa League-wedstrijd. Hoewel hij afgelopen weekend geblesseerd was en zijn vervanger Chuba Akpom een goede indruk maakt, houdt de jonge aanvaller het vertrouwen van de oefenmeester.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Hato, Martha; Taylor, Tahirovic, Hlynsson; Bergwijn, Brobbey, Berghuis.