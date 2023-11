Ajax mogelijk zonder supporters in eerstvolgende Europa League-wedstrijd

Het is nog maar de vraag of supporters van Ajax hun club achterna mogen reizen voor de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille. Het duel staat op het programma voor donderdag 30 november.

Ajax Fancare meldt maandagmiddag dat het 'hoogst onzeker' is of de supporters de wedstrijd mogen bezoeken in Stade Vélodrome. Vrijdag vond een veiligheidsoverleg plaats over de wedstrijd. "Wij hopen zo spoedig mogelijk meer te kunnen melden", meldt Ajax.

Ajax en Olympique Marseille troffen elkaar op 21 september al in de Johan Cruijff ArenA. Toen waren supporters van de Ligue 1-club wel welkom. Voor de wedstrijd waren er vechtpartijen rond het stadion en werden tientallen supporters aangehouden.

De laatste Nederlandse club die op bezoek ging in Marseille, was Feyenoord in de halve finale van de Conference League in 2022. Toen werden supporters van beide clubs aangehouden vanwege opstootjes in de havenstad. Supporters van Marseille bekogelden onlangs nog de spelersbus van Olympique Lyonnais met stenen; trainer Fabio Grosso liep flinke verwondingen aan zijn gezicht op.