Franse autoriteiten noemen andere en belangrijkste reden voor ontbreken Ajax-fans in Marseille

Ajax haalde slechts twee punten uit de eerste vier groepsduels in de Europa League en heeft op donderdag 30 november een goed resultaat nodig om uitzicht te blijven houden op overwintering in Europa. De ploeg van trainer John van ’t Schip kan in de belangrijke uitwedstrijd tegen Olympique Marseille echter niet rekenen op de steun van meegereisde supporters uit Amsterdam. Volgens Ajax zelf zijn zij niet welkom omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Vanuit Frankrijk klinkt echter een ander geluid.

Bij Ajax hield men er al een tijdje rekening mee dat er eind november geen supporters zouden mogen afreizen naar Marseille. Het was wachten op het officiële bericht en dat volgde afgelopen donderdag. “Volgens de Prefecture is er rondom de wedstrijd een grote kans op verstoringen van de Openbare Orde. Daarnaast ligt het terreurdreigingsniveau in Frankrijk op het hoogste niveau, wat een grote impact heeft op de politiecapaciteit. Dit maakt dat men niet voldoende kan instaan voor de veiligheid van goedwillende Ajax-supporters”, schreef Ajax in een statement.

Uit een verklaring van de Franse autoriteiten blijkt echter iets anders. Zij stellen dat de beslissing om het uitvak gesloten te houden juist is genomen uit angst voor gewelddadige Ajax-fans. “De Franse politie verwacht dat er zo’n 2000 Ajax-fans naar de Zuid-Franse havenstad zouden afreizen, onder wie honderden ultra’s. 200 tot 500 van hen zouden geen ticket hebben. Bovendien zouden er volgens de Fransen ook Belgische en Poolse risico-supporters kunnen komen”, schrijft AT5. De Amsterdamse nieuwszender citeert vervolgens de Franse autoriteiten. “De meeste ultra’s zijn gegroepeerd onder de naam F-side. Een groep die in Nederland en Europa bekendstaat als een van de gewelddadigste van het land.”

Volgens de Franse autoriteiten komt ‘agressief gedrag zeer vaak voor onder Ajax-supporters’. Ze noemen daarbij de ongeregeldheden rond de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille en de gebeurtenissen rond De Klassieker tegen Feyenoord. “De angst voor escalatie wordt ook gevoed door het feit dat de Marseille-supporters sterke banden onderhouden met die van AEK Athene”, schrijft AT5. “Supporters van de Griekse club, die in dezelfde poule speelt, hebben vriendschappelijke banden met die van Marseille, terwijl ze juist op gespannen voet staan met Ajax-fans.”

De Fransen vrezen bovendien dat supporters van Olympique Marseille op zoek gaan naar Ajax-fans om de confrontatie aan te gaan. Dat zou een reactie kunnen zijn op de gebeurtenissen rond het eerste duel in de Europa League op 21 september. Voorafgaand aan de aftrap in de Johan Cruijff ArenA werden Marseille-fans aangevallen voor supporters van Ajax. “Rondom voetbalwedstrijden komt het vaak voor dat supporters van Olympique Marseille op zoek gaan naar fans van de tegenstander om met hen te vechten. Het is zeker dat dit zal gebeuren met Ajax-fans, vooral vanwege de aanvallen op Marseille-supporters die in Amsterdam hebben plaatsgevonden”, citeert AT5 de Franse autoriteiten.